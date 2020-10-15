إغلاق 27 مركزا للدروس الخصوصية بمدن ومراكز كفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ حملات مشتركة لغلق وتشميع 27 مراكزًا للدروس الخصوصية، حفاظًا على صحة الطلاب وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتمكنت الحملات من تشميع الـ27 مركزًا بالشمع الأحمر، وصرف الطلاب من مقرات المراكز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ومن جانبه أكد محافظ كفر الشيخ، أنه يجب غلق التعليم الموازي لتقوم المدرسة بدورها الكامل تجاه الطلاب، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي في إطار الجهود المكثفة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة وغلق مراكز الدروس الخصوصية، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء أمورهم، وضمن الإجراءات الاحترازية تحسبا لفيروس كورونا المستجد، علاوة على تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020، وبناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية.

وفي ذات السياق، أكدت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المحافظ وجه باستمرار الحملات التفتيشية على جميع مراكز الدروس الخصوصية لإغلاقها وتشميعها.

وفي سياق متصل، استعدت 2210 مدرسة، تضم 43228 معلمًا، و850739 طالبًا بالمحافظة للعام الدراسي الجديد، حيث وجه المحافظ بالتأكيد على جاهزية كل مدارس التعليم العام والفني لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس "كورونا"، بما يضمن سلامة العملية التعليمية ومنع تكدس الفصول بحيث لا تزيد الكثافة داخل الفصل عن 23 طالبًا وتنظيم المقاعد داخل الفصول وتباعد التلاميذ، وفق تعليمات وزارة الصحة، حيث تجرى أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري، مع استخدام الواقيات الشخصية، بالإضافة إلى التهوية الجيدة، ورفع الوعي وترصد المرض، واكتشاف أي حالات بشكل مبكر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.