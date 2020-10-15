أوركسترا القاهرة السيمفوني يعزف مؤلفات دنماركية بالأوبرا السبت

تحت عنوان "ليلة فى تيفولي"، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو الدنماركي بيتر ايترب لارسين، ومشاركة عازفة الفيولينة الإيطالية مارتينا ريكاردو وياسر الصيرفي، وذلك في الثامنة مساء السبت 17 أكتوبر على المسرح الكبير.

ويتضمن البرنامج جولة فى أعمال مجموعة من المؤلفين الدنماركيين، منها "فالس الملكه لويز"، و"بولكا لثنائي الكمان"، و"تحية لأغسطس"، و"محطة كوبنهاجن" للسكك الحديدية لـ"لومباي"، و"الرقص متعة الحياة" من باليه الحورية الصغيرة لـ"هينريكز"، و"افتتاحية القناع"، و"ثنائى الترومبيت" و"أوبرا سول وداڤيد"، ومتتابعة علاء الدين لـ"نيلسين"، و"تانجو" و"كابريشيو الڤيولين"..

يذكر أن اسم الحفل جاء مستلهما حديقة تيڤولى بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، والتي تعد من أجمل المناطق ومصدرًا للكثير من الإبداعات الفنية باعتبارها من أجمل المناطق الأوروبية .

وتقدم فرقة أوبرا القاهرة مجموعة من المقتطفات والثنائيات الرومانسية التي تضمنتها أشهر الأوبرات العالمية، وذلك تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، وذلك خلال حفليها المقامان في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة، على المسرح الكبير منها روميو وجولييت، وكارمن، وتوراندوت، وشمشون ودليلة، وإكسير الحب، ولاترافياتا، وتوسكا، والحفل التنكري، وكلها من أداء إيمان مصطفى، ومنى رفلة، وداليا فاروق، وأميرة رضا، وسلمى الجبالي، وجولي فيظي، وأمينة خيرت، وهشام الجندي، وعمرو مدحت، ومصطفى محمد، ورضا الوكيل.

فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.