التحفظ على 222 "كرتونة سناكس" منتهي الصلاحية في الخصوص         

داهمت إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية، أحد محلات الجملة بمدينة الخصوص، اليوم، وتحفظت على 222 كرتونة "سناكس" منتهي الصلاحية، ضمن حملاتها المستمرة على المحال التجارية للتأكد من جودة السلع المعروضة.

تشكلت لجنة المراقبة من سامي رجب، مراقب عام الأغذية بالقليوبية وعادل بيومي، مراقب أول الأغذية بالمديرية، ومحمد صبحي، مراقب الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية من مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بالخانكة، تحت رعاية للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وتعليمات الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

وفي وقت سابق ضبطت مباحث تموين القليوبية بقيادة العقيد أحمد عبد العليم، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بشبرا الخيمة، لتجميعه كميات من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تمهيدا لطرحها بالأسواق وبيعها لجمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.