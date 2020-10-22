4 وزراء يفتتحون وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين في سوهاج

افتتح صندوق تحيا مصر، وحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين، بمركز طهطا، ضمن عددا من مشروعات المرحلة الثانية، من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، التي تتضمن افتتاح 6 مدارس، تقدم خدماتها لنحو 2188 طالبًا وطالبة، وتوفير التجهيزات والأثاث، وتنفيذ برامج بناء القدرات للمدرسين، حتى تكتمل تطوير كل جوانب العملية التعليمية، و3 مراكز شباب، و2 وحدة صحية.

وحضر الافتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، كما تفقدوا قافلة المبادرة الرئاسية "نور حياة".

ويأتي افتتاح المشروعات، ضمن برتوكول تعاون بين صندوق تحيا مصر، ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية.

وقال الدكتور علي فتحي، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، إن افتتاح الوحدة يأتي ضمن افتتاح مشروعات المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، التي تتضمن تنفيذ تدخلات تنموية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والتدريب، ورفع الكفاءة المهارية لتأهيل سوق العمل، ومشروعات التمكين الاقتصادي، والتكافل الاجتماعي والخدمات الرياضية والشبابية، التي تنعكس على تحسين مستوى حياة أهالي القرى الثلاث.

وأشار "فتحي" إلى أن صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، افتتحا في مارس الماضي، أعمال المرحلة الأولى من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج، في نطاق الثلاث قرى "السوالم، وعرب بخواج، والشيخ زين الدين"، وإطار برتوكول تعاون مع المؤسسة مصر الخير يشمل دعم المنشآت الموجودة بهم: "التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والتكافل الاجتماعي، وإحلال وتجديد شبكات المياه، وتغيير الوصلات واستكمالها بالقرى الثلاث".