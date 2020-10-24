على كرسي متحرك.. مسنة تدلي بصوتها في قنا: مقدرش أتأخر على مصر

قطعت السيدة رابعة مسعد أحمد، (80 عامًا) مسافة كيلومتر، من منزلها إلى مقر لجنتها الانتخابية في مدرسة حجازة قبلي بمركز قوص في محافظة قنا، محمولة على كرسي متحرك نظراً لأنها تعاني من خشونة في الركبة تمنعها من الحركة.

وحين وصلت "رابعة" مقر المدرسة، قامت مجموعة من الناخبات بمساعدتها للدخول إلى اللجنة المقرر أن تدلي فيها السيدة بصوتها.

وقالت "رابعة" لـ"الوطن" إنها رغم كبر سنها ومرضها أصرت على الإدلاء بصوتها حرصًا على مستقبل أحفادها، متابعة: "علشان خاطر مصر مابتأخرش عليها وبشارك في كل الانتخابات وطول ما فيا نفس على الدنيا هاجي أنتخب".

ودعت الشباب وكل كبار السن للنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مضيفة: "دي بلدنا ولازم كله يبقى حريص يقف جنبها، وربنا يحفظها ويحفظ الجيش والسيسي".

وترأس كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر لمدة يومين السبت والأحد بداية من الساعة 9 صباحًا إلى 9 مساء.

وأكد شلبى انتظام سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب وفتح اللجان فى مواعيدها، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات تباشر أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ.

يُذكر أن محافظة قنا تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزًا انتخابيًا وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.