اللجنة العامة تعلن النتائج شبه النهائية لدائرة جرجا بسوهاج

أعلنت اللجنة العامة في انتخابات مجلس النواب بسوهاج، النتائج غير النهائية لعمليات فرز أصوات الدائرة الرابعة ومقرها مركز جرجا، وتضم "جرجا – العسيرات"، وجاءت النتائج كالتالي حسب ترتيب الكشوف الانتخابية:

ياسر نصر حصل 25564 صوتا.

محمد الجبالي 8768 صوتا.

خليفة رضوان 19212 صوتا.

عمر ناصر 10879 صوتا.

مرزوق العدلي 6263 صوتا.

محمود بدوق 10166 صوتا.

منصور أبو مصطفى 5893 صوتا.

وليد الجلداني 8153 صوتا.

عماد فرجاني 3105 صوتا.

عثمان أحمد 6277 صوتا.

عبدالمنعم أبوالفتوح 14213 صوتا.

محمود خليفة 1258 صوتا.

محمد عزب 3890 صوتا.

محمد أبوالنجا 4928 صوتا.

أبانوب عازر 8606 صوتا.

محمد سباق 2287 صوتا.

محمد عابدين 3627 صوتا.

بهاء رضوان 3052 صوتا.

إسماعيل الطهطاوي 11806 صوتا.

ناصر عبدالحميد 1890 صوتا.

أشرف نصار 3619 صوتا.

زكريا البنداري 7662 صوتا.

إيهاب مرسي 3115 صوتا.

هاني جابر 9444 صوتا.

رشدي همام 9590 صوتا.

طارق عبدالراضي 4310 صوتا.

حسن فياض 9125 صوتا.

وجرت عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، في 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الانتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة.

وتنافس في الانتخابات 199 مرشحا على 14 مقعدا للفردي، في 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، فضلا عن التصويت على إحدى القائمتين (التحالف الوطني أو نداء مصر).

يذكر أنّ محافظة سوهاج مقسمة إلى 8 دوائر انتخابية في مجلس النواب 2020، وتضم الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج "قسم أول وثان سوهاج ومركز سوهاج وجزيرة شندويل" ومخصص له مقعدين، والدائرة الثانية بمدينة أخميم وتضم "أخميم وساقلته" ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثالثة ومقرها المراغة ومخصص لها مقعد واحد، والدائرة الرابعة ومقرها طهطا وتضم "طهطا، طما، جهينة" ومخصص لها 3 مقاعد، والدائرة الخامسة ومقرها، جرجا وتضم "جرجا، العسيرات" ومخصص لها مقعدين، والدائرة السادسة ومقرها المنشاه، ومخصص لها مقعد، والدائرة السابعة، ومقرها البينا، ومخصص لها مقعدين، والدائرة الثامنة ومقرها مركز دارالسلام، ومخصص لها مقعد واحد.