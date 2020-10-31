الداخلية عن استغاثة رجل باختفاء زوجته: تركت المنزل ومقيمة لدى أسرتها

جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية في بحث مشكلات المواطنين والعمل على حلها، وجاءت الاستجابة سريعا لاستغاثة أحد المواطنين عبر جريدة "الوطن"، والمنشورة بتاريخ 11 أكتوبر الجاري، بعنوان: "حازم" أصيب بجلطة حزنا على زوجته المختفية: إنتى فين يا ميادة؟"، التي التمس خلالها مساعدته في العثور على زوجته عقب اختفائها.

وتبين للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أنه بتاريخ 23 أكتوبر الجاري، جرى استدعاء صاحب الاستغاثة، الذي أقر بطلب نشر الاستغاثة رغبة منه في عودة زوجته لمسكن الزوجية، مشيرا إلى أنه سبق له تحرير محضر إثبات حالة لقيامها بترك منزل الزوجية والإقامة طرف أهليتها بإحدى ضواحي محافظة الجيزة، وبناء على ذلك جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه نظرا لإذاعته أخبارا كاذبة، وجرى عرضه على النيابة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن أجهزتها لا تدخر جهدا في الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها، وتهيب بالمواطنين عدم إذاعة أخبار كاذبة.