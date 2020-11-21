تصوير الموسم الأخير من Money Hiest قريبا.. وفرض السرية على الأحداث

تشهد الأشهر القليلة المقبلة تصوير الموسم الأخير من مسلسل Money Hiest، ويفرض طاقم العمل السرية التامة على الأحداث.

وينضم كل من ميغيل أنجيل سيلفستر وباتريك كريادو إلى فريق عمل الفيلم، بحسب موقع Express.

ومن جانبه، أكد صانع العمل "أليكس بينا" أن المسلسل سيشهد ختام سرقة بنك إسبانيا، وسيكون الجزء الأكثر ملحمية من بين جميع الأجزاء التي أطلقناها.

وكانت حققت الأجزاء السابقة نجاحًا هائلاً ومشاهدات عالية، وشارك في بطولته أورسولا كوربيرو، ألفارو مورتي، إتزيار إيتونيو، بيدرو ألونسو، ميغيل هيران وغيرهم.

تم ترشيح المسلسل لعدد كبير من الجوائز بينها جوائز Camille وجوائز Feroz، وترشح لجوائز Globes de Cristal وحصد جائزة Emmy عام 2019، وغيرها.

وعرضت منصة نتفليكس الفترة السابقة مسلسلات لاقت الكثير من النجاح، بينها Emily in paris، من بطولة ليلي كولنز، وبعد نجاح الجزء الأول تم الإعلان عن إنتاج جزء ثاني.

من إخراج دارين ستار، وتشارك آشلي بارك في البطولة، ومن بين الممثلين في المسلسل أيضًا فيليبين ليروي بوليو ولوكاس برافو وصمويل أرنولد وكاميل رزات وبرونو جويري.

ومن المسلسلات التي لاقت نجاحًا كبيرًا "Brison break"، والمكوّن من 5 أجزاء، ومن بطولة دومينيك بورسيل، وينتوورث ميلر، أماوري نولاسكو، وهو من إخراج باران بو أودار، جانتجي فريز، وبطولة لويس هوفمان، كارولين إيشهورن، ليزا فيكاري وغيرهم.

ويُعرض على المنصة أيضًا مسلسل Breaking bad، وهو مكون من 5 أجزاء، من بطولة بريان كرانستون وآرون بول وآنا جن، وحصد المسلسل جائزتي جولدن جلوب.