صور.. إقبال الشباب على اللجان الانتخابية بالسلوم

شهدت اللجان الانتخابية بمدينة السلوم على الحدود المصرية الليبية، إقبالًا من الناخبين خاصة الشباب، وذلك بعد مرور 4 ساعات على بدء عملية الاقتراع في جولة الإعادة بدائرة مطروح الأولى، والتي تضم مراكز ومدن مرسى مطروح والنجيلة وبراني والسلوم.

ويتنافس فى هذه الجولة المرشحان جمال الشورى رمز القلم، وياسين أبوصالح رمز الكتاب، وهما مرشحي حزب "مستقبل وطن" بعد حصولهما على أعلى أصوات الدائرة خلال الجولة الأولى متفوقين على المرشحين المستقلين والأحزاب المنافسة.

واستعدت محافظة مطروح لإنطلاق مارثون الإنتخابات فى جولة الإعادة ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب التي انطلقت اليوم، وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن مراكز ومدن المحافظة الثمانية تكثف جهود تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالي 139 مركزًا انتخابيًا، و165 لجنه فرعية، موضحًا أن إجمالى عدد الناخبين بالمحافظة هو 301763 ناخبًا.