تغيير عملة وتزوير وسب وقذف.. قضايا تنتظر رئيس الزمالك المعزول

‏9 يناير 2021، تاريخ يحمل الكثير لرئيس نادي الزمالك المعزول، عدد من القضايا والاتهامات تنتظر موعد رفع الحصانة عنه، بعد خسارته انتخابات مجلس النواب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، وتتنوع من الجنايات إلى الجنح وفقًا لقانون العقوبات المصري.

من بين هذه الاتهامات بلاغ قدمه محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي في 13 يونيو الماضي رقم 24695، يتهم في رئيس الزمالك المعزول بالسب والقذف في حقه ونشر الشائعات ضده عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن التشهير والتقليل منه لأنه كان المستشار القانوني للقلعة الحمراء.

التزوير والسب والقذف.. بلاغات من سمير صبري ضد المعزول

بلاغ آخر قدمه المحامي سمير صبري ضد المعزول في 12 يوليو الماضي، يتهمه بالإعتداء عليه، حيث إن "صبري" كان تقدم ببلاغ ضد رئيس الزمالك بعد واقعة فيديو الإساءة والسب للشعب المصري الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما رد عليه المعزول بتوجيه االتهديدات إلى "صبري"، وسبه بألفاظ بذيئة، حسبما ذكر في بلاغه.

كما اتهمه "صبري" في 30 أغسطس بطرد وزير الشباب والرياضة أمام الجمهور وأفراد الأمن، في حفل افتتاح المنشآت الجديدة داخل نادي الزمالك، وفي 20 أكتوبر اتهم المعزول بتزوير توكيلات استخدمها في بلاغاته ضد الإعلاميين وبعض الشخصيات العامة لتحريك الدعوى القضائيه فيها، وبعد فحص تلك التوكيلات توصل "صبري" إلى أن جميعها مزورة، واتهم رئيس الزمالك بالتزوير في محرر رسمي.

وفي 3 نوفمبر، طالب "صبري" برفع الحصانة عن رئيس الزمالك بتهمة الاستيلاء على مليار و380 مليون جنيه من أموال النادي ما بين 2019 و2020، وإهدار 750 مليون جنيه من خلال اختلاسات وتغيير عملة بالسوق السوداء بحسابات سرية، فضلا عن إهدار 6 ملايين جنيه قيمة إيجار لافتات الإعلانات أعلى النادي، والتي يستغلها المعزول في مصالحه الشخصية وآراءه.

تغيير عملة في السوق السوداء.. جرائم أخرى للمعزول

وتقدم ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق في 15 يوليو الماضي، بمذكرة رقم 28948 عام 2020 للنائب العام، المستشار حمادة الصاوي، لإعادة التحقيقات في القضية رقم 240 لعام 2018 اموال عامة، ورفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك، وإعادة فتح القضية والتحقيق معه مع هاني زاده لاتهامهم بتغيير 2 مليون دولار و714 ألف من أموال النادي في السوق السوداء بشكل غير شرعي في الفترة ما بين 2016 و2018.

وتقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بـ13 بلاغًا ضد رئيس الزمالك المعزول يتهمه بسبه وقذفه هو ومجلس إدارة ورموز الأهلي، عبر وسائل الإعلام المختلفة وصفحته الشخصية على موقع "فيسبوك".

مطالبات بمنع المعزول من السفر والتحقيق معه

وتعددت البلاغات ضد المعزول إلى حد المطالبة بمنعه من السفر، حيث تقدم كمال شعيب، محامي ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، ببلاغ ضد المعزول يطالب فيه بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، بعد إعلان نتيجة انتخابات البرلمان وهزيمته في دائرة ميت غمر بالدقهلية، وطالب بالتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده أمام النيابة.

وفي 30 سبتمبر، تقدمت اللجنة الأولمبية ببلاغ للنائب العام ردًا على ما أبداه رئيس الزمالك بشأن الخطابات المتبادلة بين اللجنة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة الأولمبية الدولية، وأن ما قدمه المعزول لا أساس له من الصحة، وأن هذا البلاغ الهدف منه الإساءة لرموز مصر الرياضية وحسن مصطفى.