"شعيب" يضطلع على نسب تنفيذ المشروعات بمطروح قبل العيد القومي للمحافظة

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل فى جميع المشروعات الجارية للوقوف على نسب التنفيذ والالتزام بالمواصفات الفنية فى تلك المشروعات طبقا للمخطط الذى وضعته المحافظة، وتشرف عليه مع الجهات المعنية، والوقوف على وضع كل مشروع على حده، والعمل على إنهاء جميع الأعمال به.

وتفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح عددا من المشروعات الخدمية، والثقافية بمدينة مرسى مطروح للاطمئنان على تنفيذ الأعمال الجارية من إنشاءات وصيانة، ومدى انتظام سير العمل والعاملين بعدد من الجهات الحكومية.

وتابع "إبراهيم" ،اليوم، الإثنين مكتبة مطروح العامة للإطمئنان على أعمال الصيانة استعدادا للعيد القومى للمحافظة خلال شهر ديسمبر المقبل، كما تفقد الأقسام المختلفة ومتحف التراث البدوى، وغيرها من غرفة الكهرباء والخزان الخاص بالحريق، وقاعات المكتبة، مع متابعة ترتيب الآثاث بما يليق بالواجهة الحضاريه للمكتبة.

ووجه سكرتير عام محافظة مطروح بمراجعة وحده الطاقة الشمسية وإعادة تشغيلها لترشيد الطاقة بالمكتبة، كما تم تفقد جراج مسجد التنعيم مع عمل مخطط لكيفية الإستغلال الأمثل للجراج فى تنظيم دخول و خروج السيارات لتخفيف كثافة وازدحام السيارات بالطريق المؤدى إلى كورنيش، أمام المكتبه العامة، ويربطه بوسط مدينة مرسى مطروح.

من ناحية أخرى تفقد إبراهيم منفذ توزيع الخبز بشارع الجلاء والإعداد لافتتاحه قريبا لخدمة أهالى المنطقة وكذلك الإعداد لإفتتاح منفذ آخر خلف موقف القصر وشاطىء الغرام، موجها بعمل حصر لجميع المحلات خلف مشروع نقل الركاب لإعادة إستغلالها من قبل المحافظة، كما تفقد سكرتير عام محافظة مطروح، مشروع نقل الركاب للاطمئنان على سير العمل، مشددا على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات فى جميع وسائل المواصلات العامة حرصا على سلامتهم.