بالعربية والإنجليزية.. أديب يجري تجربة خدمة كورونا بمكالمتين مع "105"

أجرى الإعلامي عمرو أديب، تجربة اتصال بخدمة "105" الخاصة بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وردت عليه فتاة تتحدث باللغة الإنجليزية، وتفاعل معها الإعلامي على الهواء باللغة الإنجليزية، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc".

وطلبت مقدمة الخدمة من الإعلامي، أن يسرد بياناته في الهاتف، والأعراض الذي تظهر على المريض، بعد أن قال لها بأن والده تظهر عليه أعراض إصابه بكورونا، حيث وجهته مقدمة الخدمة للذهاب لمستشفى التأمين الصحي في مدينة 6 أكتوبر، ورد أديب : "أنا كنت عاوز اتصل برقم الخدمة اللي بتتكلم عربي، لكني اتصلت بالرقم الخاص باللغة الإنجليزية".

وعلق الإعلامي: "ده شيء عظيم، الخدمة شغالة وزي الفل، عشان لو فيه أجانب في مصر عاوزين يستفادوا بالخدمة، تبقى متاحة ليهم".

كما أجرى الإعلامي بعدها بدقائق، اتصال آخر بخدمة "105" للغة العربية، ورد عليه مقدم خدمة يُدعى مصطفى، وطلب من الإعلامي تعريف نفسه، فرد أديب: "اسمي محمود إبراهيم، أخويا بقاله يومين عنده أعراض، وشاكين إنها كورونا"، وطلب مقدم الخدمة وصف حالة شقيقة على الهواء، "عنده ضيق تنفس ودرجة حرارة مرتفعة".

ورد مقدم الخدمة: "المفترض عندنا فيه مستشفى الشيخ زايد المركزي، مستشفى مدينة 6 أكتوبر، لازم تكون لابس الكمامة ومعاك البطاقة والكشف هناك مجاني، لازم نتوجه في أسرع وقت، مستشفيات وزارة الصحة في خدمة حضرتك".

كل هذه المكالمات الهاتفية تمت، أثناء تواجد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة، مع الإعلامي على الهواء، وقال: "فيه 800 واحد قاعدين على الخط الخاص 105، ومُدربين على أعلى مستوى، منتظرين من يتصل، لو حد عمل تجربة دلوقتي، هتلاقي الخدمة في منتهى السلاسة".