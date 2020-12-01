"عبدالخالق" مديرا لفرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحي

أصدر الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، القرار رقم 917 لسنة 2020 بتكليف الدكتور محمد عبدالخالق المتولي براوي، طبيب بشري بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف الطب البشري، للقيام بتسيير أعمال مدير فرع شمال شرق الدلتا لمدة 3 أشهر على أن يعاد العرض بالتقييم.

وتولى الدكتور محمد عبد الخالق المتولي العديد من المناصب في التأمين الصحي، ومنها مدير فرع سوهاج للتأمين الصحي، ‏ وقائم بأعمال مدير فرع السويس للتأمين الصحي‏ لدى ‏السويس‏، ونائب مدير فرع شمال شرق المنصورة للتأمين الصحي، ‏مدير إدارة التدريب‏ لدى ‏الهيئة العامة للتأمين الصحي - فرع دمياط‏، ومدير إدارة الشؤون الطبية‏ لدى ‏الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع دمياط.‏

ويمتلك "المتولي" العديد من الخبرات منها دراسات مكافحة العدوى، ومعايير الجودة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وإدارة الأزمات والكوارث، ومعايير تصميم المنشآت الصحية لدى ‏التأمين الصحي‏‏.

يذكر أن الدكتور محمد عبدالخالق المتولي عمل بمهام عمله نائب مدير فرع شمال شرق الدلتا للشؤون الفنية وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2019 وذلك اعتبارا من 2 مارس 2019.

وفي سياق متصل تقدم الدكتور مصبح محمد أمين، مدير فرع شمال شرق الدلتا للتامين الصحي السابق، في بيان له، بخالص التهنئة للدكتور محمد عبد الخالق لتكليفه مديرا لفرع شمال شرق الدلتا بناء على قرار الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 917 لسنة 2020 متمنياً له دوام التوفيق.