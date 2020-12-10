من البيت.. شروط وطريقة تحقيق أرباح من "فيس بوك"

يبحث الكثيرون عن طرق الربح إلكترونيًا، ويقدم موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إمكانية التربح من نشر مقاطع فيديو أو محتوى أصلي، ولكن سيكون عليك الالتزام بمجموعة من القواعد التي يُطلَق عليها اسم "سياسات تحقيق الأرباح للشركاء".

وتستعرض "الوطن" خطوات التربح والحصول على أجر شهري من موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في السطور التالية ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

شروط تحقيق ربح من نشر الفيديوهات

- يجب أن يتم نشر الفيديوهات من صفحة "فيس بوك" وليس من حساب شخصي.

- يجب أن يتابع هذه الصفحة ما لا يقل عن 10 آلاف شخص على الأقل.

- يجب أن تكون خاصية الربح متاحة في بلدك، ومن حسن الحظ أن مصر واحدة من تلك الدول.

- لتفعيل الربح يشترط أن تكون لديك محتوى حقق 30 ألف مشاهدة خلال دقيقة، ويجب أن يكون مدة الفيديو لا تقل عن 3 دقائق.

- يجب أن تنطبق عليك معايير الأهلية لتحقيق الأرباح، والمقصود بمعايير الأهلية هنا، هي مجموعة من الشروط والمعايير الخاصة بمحتوى الفيديوهات نفسها.

- إنشاء محتوى مناسب وأصلي ويتسم بالمصداقية.

- الإقامة في بلد مؤهل يتوفر فيه المنتج أو الميزة، وقد تفقد إمكانية تحقيق الأرباح في حالة انتقالك إلى موقع غير مؤهل أو في حالة قيام "فيس بوك" بتغيير أهلية المنتج.

- إتباع معايير المجتمع

- تسري هذه القواعد على كل المنشورات والتفاعلات التي تحدث على "فيس بوك"، بما في ذلك القواعد المناهضة للخطاب الذي يحض على الكراهية، والدعوات إلى العنف، والمحتوى ذي الطبيعة الجنسية.

- يجب أن يجتاز المحتوى سياسات تحقيق الأرباح من المحتوى، وتشمل هذه القواعد مزيدًا من القيود على المحتوى نفسه، وكذلك التنسيقات التي يتم عرضه من خلالها.

تحقيق أرباح من التفاعل الحقيقي

لا يمكن لمنشئي المحتوى والناشرين تحقيق أرباح سوى من المحتوى الذي يستخدمه جمهورهم الطبيعي الحقيقي.