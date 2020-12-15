مدير "توحد مطروح": المركز غير ربحي.. وجهزنا المكان في 4 شهور بس

علق الدكتور إسلام أيمن مدير مركز رعاية أطفال التوحد بمطروح، على إنشاء مركز رعاية أطفال التوحد، قائلا إنّه الأول من نوعه في الوجه البحري، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية ذوي الهمم، وتحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل توجهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والحرص الدؤوب للدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وهو غير ربحي.

وأضاف أيمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ الملف موجود بالمحافظة منذ فترة طويلة، وحظي باهتمام كبير: "كان في شغل من نار وجهزنا المكان خلال 4 شهور، وافتتحناه امبارح وسط فرحة كبيرة من أهالي المحافظة".

وتابع أنّ محافظ مطروح كان حريصا على فتح مركز خدمات ذوي الإحتياجات الخاصة داخل مركز التوحد، للتواصل بين أهالي المحافظة وقيادات المحافظة، من أجل التعبير عن مشاكل ذوي القدرات الخاصة لإيجاد حلول لها في أقرب وقت.

وأشار إلى أنّ المركز سيخدم كل الأطفال المقيمين في المحافظة، وأنّ الخطة الأولية للمركز هي التعامل مع الأطفال شديدي التوحد الذين لم يقبلوا في مدارس الدمج أو المدارس الفكرية، إذ يحتاجون إلى برنامج طويل الأمد يستغرق شهورا وسنوات من أجل مساعدتهم على الاتصال بالعالم حولهم.

افتتاح أول مركز لرعاية أطفال التوحد في مطروح بـ3.5 مليون جنيه

وافتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، مركز الرعاية لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، أمس، ويعد المركز الأول من نوعه الذي يقدم خدمة ورعاية أطفال التوحد والتخفيف عن أسرهم، بتكلفة 3.5 مليون جنيه على مساحة 1800م2 .

وقال شعيب إنّ افتتاح مركز رعاية أطفال التوحد ضمن المشروعات الجاري افتتاحها بمناسبة إحتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي، التي تقتصر هذا العام على افتتاح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية، وتكريم المتميزين في مختلف المجالات وسط إجراءات إحترازية وقائية ضد فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأكد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان، أنّ مركز علاج التوحد مكون من 11 غرفة تضم قاعات للعلاج الحسي والوظيفي والتخاطب، إلى جانب القاعات التعليمية، إضافة إلى الجزء الترفيهي الذي تم إنشاؤه من خلال متخصصين.

من جانبها، وجّهت الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ، الشكر لمحافظ مطروح، على اهتمامه ودعمه لرعاية أبنائه من المصابين بالتوحد، واستجابته السريعة لمطالب المواطنين من أولياء الأمور بسرعة تجهيز مقر رعاية نهاري لأبنائهم وتأهيلهم على أعلى مستوى كمركز للرعاية والتعليم الخاص بتلك الفئة واحتياجاتهم الخاصة وذلك تيسيرا عليهم.