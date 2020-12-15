إسكان النواب تثمّن التكليف الرئاسي ببناء 3300 وحدة سكنية جديدة

ثمّن محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء الفوري في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية، في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين" وامتداد لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، في منطقة محور الفريق عرابي.

وأكد إسماعيل، في بيان عنه، أنّ ما شهدته مصر على مدى الـ6 سنوات الماضية في مجال توفير الوحدات السكنية لجميع الشرائح الاجتماعية بالمجتمع، لم تشهده مصر على مدى نصف قرن مضى، موضحا أنّ هناك اهتمام كبير وغير مسبوق في تاريخ مصر من الرئيس السيسي، بتوفير الوحدات السكنية بالمجان، وتجهيزها وتأثيثها تأثيثا كاملا للمواطنين المصريين من الفقراء والبسطاء.

ووجّه النائب، تحية وتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، وللدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفة خاصة، على ما حققته من إنجازات مبهرة في ملفات إنجاز الوحدات السكنية، واقتحام مشكلات العشوائيات، والتخلص من المناطق الخطرة، مع توفير الوحدات السكنية لقاطنيها بالمجان، وفي مشروعات إسكان رفيعة المستوى ومخططة بأسلوب علمي معماري، وبها جميع الخدمات الجماهيرية وفي مقدمات الصحية والتعليمية والرياضية والترفيهية وغيرها.

وقال النائب محمد إسماعيل، إنّ مصر أصبحت دولة قادرة على تحقيق أحلام وطموحات شعبها في مختلف ملفات التعليم والصحة والإسكان وغيرها من الملفات الأخرى، معربا عن ثقته في أنّ المرحلة المقبلة ستحقق فيها مصر المزيد من النجاحات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة، بعد نجاح المشروعات القومية الكبرى بصفة عامة، ومشروعات البنية الأساسية، وما تم من إنجاز كبير ومبهر في شبكة الطرق القومية والأنفاق والكباري، وربط سيناء بالوادي والدلتا ومشروعات البنية الأساسية في الساحل الشمالي، وجميع أنحاء البلاد.

وقال النائب محمد إسماعيل، إنّ هذه المشروعات جعلت مصر واحدة من أهم الدول داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وأفريقيا القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والبترولية والتعدينية وغيرها، مؤكدا أنّ كل ذلك تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مواجهة المشكلات التي كانت تعرقل جذب الاستثمارات العالمية لمصر.