«الأوقاف»: لا نية لغلق المساجد.. ومستمرون في الإجراءات الاحترازية

يشهد الديوان العام لوزارة الأوقاف، حالة الطوارئ استعدادا لصلاة الجمعة اليوم، حيث عقدت غرفة العمليات المركزية بالوزارة اجتماعا لها برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة لمتابعة ورصد صلاة الجمعة اليوم ومدى الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، في ظل دعوات غلق المساجد.

وواصلت الأوقاف حملات النظافة وتعقيم المساجد في جميع المحافظات، حيث شددت على الأخذ بأسباب السلامة والوقاية باعتبار ذلك واجب ديني، حيث أكدت الوزارة أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإسهامًا في الحد من انتشار فيروس كورونا، تواصل وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف علي قيادات المحافظات أن المساجد بيوت الله في الأرض لها مكانتها وقدسيتها، وأن الأخذ بأسباب السلامة والوقاية والحذر واجب ديني، ومساهمة فعلية لحماية المجتمع من الأوبئة والأمراض؛ لذلك فإن نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة لاستقبال عمارها من أهم أولوياتنا في هذه المرحلة.

الأوقاف: مستمرون في التصدي لكورونا

وفي أغسطس الماضي أعادت لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء صلاة الجمعة للمساجد مرة أخرى بعد غلق استمر لأشهر بسبب كورونا، إلا أنه مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، خرجت تسائلات حول وقف صلاة الجمعة وغلق المساجد مرة أخري، وهو ما استبعدته مصادر بالاوقاف لـ«الوطن»، حيث أكدت المصادر أنه لا نيه لغلق المساجد أو وقف صلاة الجمع أو الجماعات وأن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء صاحبة الحق في إقرار الوقف، مستبعدين صدور قرار بهذا الشكل.

وأكدت المصادر ان هناك توجيه داخل وزارة الأوقاف بغلق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية وتم ذلك في مسجد الحسين بعد فترة الإيقاف الأولى، حيث تم وقف الصلاة فيه بسبب أزمة التمسح بالضريح، فتم إغلاق الممرات المؤدية للاضرحة في مساجد آل البيت نهائيا.

ممنوعات داخل المساجد.. وعقوبات للمخالفين

وشددت الوزارة على غلق أماكن الوضوء وحمامات المساجد، باعتبارها بوابات لنقل العدوى، كذلك غلق مكاتب المساجد والالتزام بارتداء الكمامة وتواجد كمامات مجانية بالمساجد الكبرى، كذلك الالتزام الصارم بعلامات التباعد وغلق المساجد حال امتلائه بالمصليين وفقا لعلامات التباعد وعدم السماح بدخول أي مصلي زيادة عن العدد المحدد في كل مسجد كذلك عدم المصافحة والخروج بعد الصلاة مباشرة وعدم المكوث بالمساجد.

ويتم فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق ويتم غلق بعد الصلاة بعشر دقائق، ويكون هناك إمام للمسجد أو مفتش ويكون هناك عاملين بالمسجد، كذلك يتم منع الكولدير، ولا يسمح للتجمعات داخل المساجد فالمسجد مسؤولية شخصية على الإمام وحال وجود مخالفة سيتم المعاقبة بشكل صارم.