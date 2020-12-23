في ذكرى وفاته..7 معلومات عن ميخائيل كلاشنكوف مخترع «البندقية الأسطورة»

«ميخائيل كلاشينكوف»، مخترع بندقية الكلاشنكوف، الحاصل على عدة ألقاب شرفية وعسكرية، أبرزها «بطل الاتحاد السوفيتي» و«بطل العمل الاشتراكي».

ولد «كلاشينكوف» في 10 نوفمبر 1919، حيث يعد واحدا من أكثر مخترعي الأسلحة تأثيرا في الحروب ويستخدم بندقيته أكثر من 100 دولة في العالم، وشهد له خبراء الأسلحة، وتحل اليوم ذكرى رحيله حيث توفي في مثل هذا اليوم قبل نحو 7 سنوات عام 2013، وورى جثمانه الثرى في المقبرة التذكارية العسكرية الفيدرالية في ضواحي موسكو، بمراسم تشييع مهيبة حضرها الرئيس فلاديمير بوتين، وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية.

أبرز معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف

1- ولد في 10 نوفمبر 1919 وتوفي عام 2013.

2- وصف بأنه مبدع عظيم للأسلحة النارية الخفيفة، وبدأ في تطوير بندقية آلية للجيش السوفيتي عام 1945، وحينها شارك في مسابقة إنشاء البندقية الرشاشة، حيث قدمت لجنة التحكيم البندقية المصممة للجيش السوفيتي عام 1947 باسم «إيه كيه - 47»، والتي صنفت بأنها واحدة من أخطر البنادق الهجومية في العالم، وأطلق عليها «البندقية الأسطورية» نظرا لأنها غيرت قواعد الاقتحام في المعارك البرية، كما أصبحت مكونا أساسيا في تسليح جيوش أكثر من 100 دولة.

3- انتقل إلى قرية تومسك في 1930، وبدأ آنذاك اهتمامه بالتكنولوجيا حيث درس جميع أنواع الأجهزة والآليات.

4- جند في الجيش الأحمر حيث حصل على تخصص سائق دبابة.

5- أصيب بجروح خطيرة، في أكتوبر 1941، بالقرب من بريانسك، وحينها فكر في إنشاء نموذج خاص به من الأسلحة الصغيرة لتكون بداية بندقية «كلاشينكوف» الأكثر شعبية في العالم.

بدأ اختراعاته بمسدس رشاش

6- بدأت اختراعاته بابتكار مسدس رشاش خلال رحلة علاجه في عام 1945، حيث شارك في مسابقة إنشاء البندقية الآلية وقررت لجنة التحكيم تقديم رشاش كلاشنيكوف «إيه كيه - 47» إلى الجيش.

7- حاز ميخائيل كلاشينكوف على لقب «بطل الاتحاد السوفيتي»، كما لقب بأنه «بطل العمل الاشتراكي»، مرتين، وترقى إلى رتبة لواء في الجيش، كما حصد شهادة دكتوراه في العلوم التقنية فضلا عن إدراج اختراعه في قائمة الاختراعات البارزة في القرن العشرين.

8- توفي في 23 ديسمبر 2013، ودفن في المقبرة التذكارية العسكرية الفدرالية في ضواحي موسكو.