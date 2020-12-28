إسرائيل والإغلاق الثالث.. 3000 شرطي للتطبيق والخسارة تصل لـ3 مليارات دولار

دخلت إسرائيل مساء أمس الأحد، الإغلاق الثالث والذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية منذ بداية جائحة كورونا لكبح الارتفاع الحاد بحالات الإصابة بـ كوفيد-19، حيث بدأ الإغلاق في الساعة الخامسة مساء.

وعلى الرغم من الإعلان عن أنه سيستمر لمدة أسبوعين مع احتمال تمديده، حذر مسؤولو الصحة الإسرائيليين بالفعل بأنه من المرجح أن يتم تمديده لمدة شهر.

وشهدت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة، حيث تجاوزت 3000 حالة في معظم أيام الأسبوع الماضي، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

وفي الإعلان عن قواعد الإغلاق، وضح أنها تحظر على الإسرائيليين دخول منزل أشخاص آخرين، كما تمنع الابتعاد عن المنزل لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد، مع استثناءات، مثل التطعيمات، وتلزم القواعد بإغلاق المرافق التجارية والترفيهية «باستثناء الضروريات»، وتقلص حركة وسائل النقل العام بنسبة 50%، وتسمح لأماكن العمل التي لا تتعامل وجها لوجه مع العملاء بالعمل بنسبة 50% من عدد العاملين فيها.

وحسبما أوضحت القناة "13" الإسرائيلية، فأنه بموجب شروط الإغلاق التي إقترحتها الحكومة الإسرائيلية، سيدرس طلاب رياض الأطفال وصفوف 1-4 وصفوف 11-12 يوما دراسيا كاملا كالمعتاد، لكن صفوف 5-10 كان من المفترض ان يستمروا في التعلم عن بعد، إلا أن لجنة التربية والتعليم في الكنيست، التي عقدت جلسة يوم الأحد، صوتت لصالح قلب القرار، وبالتالي سيبقى جميع الطلاب في صفوفهم.

فيما قال مسؤول رفيع في وزارة الصحة الإسرائيلية لأخبار «القناة 13» إنه سيتم إعادة تقديم اللوائح في غضون 24 ساعة، بينما قالت مسؤولة أخرى في وزارة الصحة الإسرائيلية إن طول فترة الإغلاق قد يعتمد على مدى بقاء جهاز التعليم مفتوحا.

ومن جانبها قالت شارون الروعي برايس، رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، لإذاعة الجيش الإسرائيلي "جالي تساهال"، "افترض أن الإغلاق سيستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، ولكن إذا عاد جهاز التعليم إلى نشاطه، ستكون المدة أطول".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق يوم الجمعة، على لوائح الإغلاق الثالث لإسرائيل، الذي بدأ الساعة الخامسة مساء الأحد، بينما أصدر بنك إسرائيل تقييما بأن الإغلاق سيكلف اقتصاد الدولة 2.5 مليار شيكل (776 مليون دولار) في كل أسبوع يستمر فيه.

ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لمدة أسبوعين على الأقل وقد يمتد إلى أربعة، ولذلك قد تكون التكلفة النهائية 5-10 مليار شيكل (1.5-3 مليار دولار).

والتكلفة المتوقعة هي في الواقع أقل من تكلفة جولتي الإغلاق السابقتين في البلاد (تم تقييم تكلفة الإغلاق في أكتوبر بـ 3.2 مليار شيكل في الأسبوع)، نظرا للقيود المخففة على أماكن العمل، وعدم تقييد الآباء العاملين نظرا لعمل المدارس بشكل طبيعي للطلبة الأصغر سنا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، توجد 35,560 حالة نشطة في إسرائيل، من بينها هناك 604 مريضا في حالة خطيرة، يستعين 145 منهم بأجهزة تنفس اصطناعي، وهناك 172 مريضا في حالة متوسطة، في حين تظهر على بقية المصابين أعراض خفيفة أو لا تظهر أعراض، ومنذ بداية الوباء تم تشخيص 400,099 حالة إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس التاجي 3222 وفاة.