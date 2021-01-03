علقوه على نخلة.. 3 مزارعين يقتلون ذئبا هاجم أحدهم بقنا

التصدي لذئب في زراعات القصب والبرسيم في محافظة قنا، ليس بالأمر السهل والهين، إذ إنه حيوان شرس يعرف من أين يواجه أعدائه ويفتك بهم، ولكن هذه المعركة خسرها في قلب زراعات قرية العليقات في مركز قوص جنوب محافظة قنا، على يد مزارع وابنه وشقيقه بعدما هاجمهم أثناء ري الأرض ليلا.

يقول أدهم محمد علي، الذي شارك في قتل الذئب، لـ«الوطن»، إن ليلة أمس، كنت برفقة والدي وعمي نروي الأرض الزراعية التي تخصنا، والواقعة في أراضي قرية العليقات، فذهب والدي الذي يبلغ من العمر 45 عامًا، لمتابعة المياه، وفجأة هاجمه الذئب وكاد أن يقتله لولا حكمته وهروبه منه بشكل سريع.

وتابع، «أبي أصابه الخوف والهلع لأنه حيوان شرس وفتاك، فذهبت ومعي عمي إلى موقع الذئب فلم نجده، حيث انتقل إلى زراعات القصب التي تحيط بالمنطقة، ففكرنا في الانتقام منه بعدما كاد يفتك بوالدي، كوننا نعرف أنه يتردد دائما على هذا المكان ومعه ذئاب آخرين يختبئون في الزراعات الممتدة.

وأضاف، «جلبت فرخة بيضاء، ثم وضعها في موقع الهجوم، واستعددنا، حيث كان كل منا ممسكا بآلة حادة وعصا ثقيل، ومع قرب آذان الفجر، خرج الذئب وحيدا يبحث عن الطعام مرة أخرى، فوجد الطعم الذي وضعناه له فهرول نحوه ليأكله، وفجأة هجمنا عليه ولقناه عدة ضربات قاضية على رأسه حتى سقط، وكررنا هذا عدة مرات حتى تأكدنا من نفوقه.

وأشار إلى أنهم عقب التأكد من قتله، «قمنا بتعليقه في شجرة نخيل في وسط الزراعات ليكون عبرة لكل الذئاب في المنطقة، وجاء الأطفال من أشقائي وأبناء عمومتي ليتقطوا الصور مع الذئب كذكرى لقيامنا بقتل هذا الحيوان الشرس».

وكشف بأن القرية قريبة من الجبل، وبها كلاب برية وذئاب مفترسة تأخذ من زراعات القصب ساترًا للانطلاق والهجوم على المزارعين في القرية، وعلى مواشيهم وغنمهم، موضحا أن من قبل هاجم ذئب قطيع الأغنام الذي نملكه وأخذ أكثر من خروف، وهو أمر يتكرر مع كل مزارعي القرية.

وكانت محافظة قنا، شهدت الأيام الماضية حالة من الذعر بسبب قيام كلاب برية «سعلوة» بعقر عدد من الأطفال والمواطنين في عدة مناطق في مدينة قنا وقفط وفرشوط.