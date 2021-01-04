غلق 3 صيدليات وإحالة 74 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط الإداري بالبحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام محافظة البحيرة، برئاسة عمر لبيب، بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري، حملة مكبرة، اليوم، بنطاق مركز رشيد أسفرت عن غلق 3 صيدليات لعدم وجود صيدلي.

وتحفظت الحملة على أدوية تأمين صحي وأدوية بشرية مُعدة للبيع بمكتب لبيع المستلزمات الطبية، وكمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمغشوشة بمركز علاج طبيعي.

وأثناء المرور على محلات بيع الأغذية والأسواق والمخابز، تم ضبط عدد (12 برميل زيتون- 4 علب جبنه- 15 ك سجق- 50 شيكارة دقيق مجهول المصدر) كما تم غلق محل ومخبز بدون ترخيص.

وبالمرور على المنشآت الحكومية ومتابعة الانضباط الإداري بها، تم إحالة 74 من العاملين بمستشفى رشيد العام و الوحدة المحلية ووحدة طب الأسرة بقرية الجدية للانصراف دون إذن.

أتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم للمخالفين وضبط المتلاعبين بالأسواق، مع تكثيف المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي واقعة سابقة لأحد المخالفين بالأسواق، أقدم صاحب مخبز بمدينة دمنهور في البحيرة، على تعبئة أجولة الدقيق بالرمال، ووضعهم وسط حصة الدقيق المدعم؛ لسد العجز الموجود لديه بحصته التموينية، واكتشف رجال مباحث التموين الأمر خلال حملة نفذوها على العديد من المخابز المدعمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأسفرت الحملات الرقابية عن ضبط مخبز بلدي مدعم، غطى مالكه العجز في رصيد الدقيق بالمخبز، بعد تعبئة 8 "شيكارات" بالرمال بدلا من الدقيق، ووضعهم بين الدقيق الموجود بالمخبز، بطريقة يصعب اكتشافها، إلا أنه بالتدقيق اكتشف الأمر، وجار العرض على وكيل المديرية لاتخاذ اللازم تجاه المخبز، وضبط صاحبه.