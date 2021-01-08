لحرمانه من حبيبته.. شاب يلقي بنفسه في النيل: «مش هتجوز بنت عمي»

«مش عايز اتجوز بنت عمي، عايز اتجوز حبيبتي بس، سبت البلد في المنيا عشان أبويا مصمم أني أتجوز بنت عمي وحدد موعد خطوبتي»، تلك الكلمات ملخص اعتراف الشاب «ج.م» 25 سنة صاحب محاولة الانتحار الفاشلة في نهر النيل من أعلى كوبري عباس، خلال تحقيقات النيابة العامة معه بتهمة تعريض حياته للخطر، واستمرت التحقيقات معه قرابة ساعتين وبعدها قررت النيابة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته .

إعترافات

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه حاول إقناع والده بأنه لا يرغب في الزواج من إبنة عمه لأنه مرتبط عاطفيًا بفتاة أخرى يحبها منذ سنوات، وأنه لن يتزوج غيرها، لكن والده رفض حديثه وقال له: «مفيش كلام بعد اللي قولته لك خطوبتك على بنت عمك هتكون الإسبوع اللي جاي»، لم يجد الشاب وسيلة سوى الهروب من بلده بل من المحافظة كلها إلي القاهرة للعمل في شركة ممقاولات.

الوصول للقاهرة

وتابع الشاب أنه بعد وصوله إلي القاهرة تلقى اتصالًا من والده أخبره بضرورة العودة إلي المنيا حتى يحضر خطوبته على ابنة عمه، وأنه لن يقبل منه أي أعذار، وبعد مكالمة والده أغلق الشاب هاتفه وتوجه إلي كوبرى عباس وألقى تفسه في نهر النيل فتصادف سير لانش تابع لقوات الإنقاذ النهري من مكان سقوطه فتم انتشاله قبل أن يغوص في قاع النهر، وتبين أن حالته الصحية جيدة فتم استدعاء قوة من قسم شرطة مصر القديمة واصطحبت الشاب إلي القسم.

انتحار

وقال الشاب في محضر الشرطة أنه ألقى بنفسه في نهر النيل محاولًا الانتحار دون أي ضغوط من أحد ونفى الشاب قيام أحد أشخاص بإلقاءه في نهر النيل موضحًا أنه شرع في الانتحار حتى يستريح من إلحاح أسرته على الزواج من بنت عمه، وعقب انتهاء الشاب من حديثه أحالته الشرطة إلي النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة تعريض حياته للخطر والشروع في الانتحار.