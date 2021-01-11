حملات تموينية على الأسواق.. وضبط 41 ألف كمامة مغشوشة في يوم واحد

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1171 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط (4,47 طن لحوم مجمدة - كبدة) يشتبه في عدم صلاحيتها بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (2,11 طن بسطرمة – مصنعات لحوم) بحوزة (مالك مصنع لإنتاج البسطرمة "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (4,5 طن دقيق فاخر – عسل جلوكوز) دون بيانات بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الحلوى) بمحافظة الشرقية.

ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ 587042 جنيه طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لإستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ (226298 جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ضبط (قائد مالك مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة)، لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار وقُدرت بمبلغ (290560 جنيه) طبقاً لتقرير الجهات المعنية.

ضبط (41 ألف قطعة كمامة طبية مصنوعة من خامات رديئة مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية) بحوزة (المدير المسئول عن مصنع كمامات طبية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (10 أطنان أسمدة زراعية دون مستندات مجهولة المصدر) بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

وتم ضبط 3 قضايا بإجمالي مضبوطات (71 إسطوانة غاز أكسجين تم حجبها لبيعها بأزيد من السعر المتداول – 40 قطعة منظم أكسجين دون مستندات مجهولة المصدر.