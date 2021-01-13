فض سرادق عزاء وحفل زفاف لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء المقامة بالمخالفة للإجراءات الوقائية، فضلا عن مراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات وارتداء الكمامات الواقية لتقليل معدلات الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنّ الجهاز التنفيذي برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات على القرى والوحدات المحلية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومنع التجمعات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، أسفرت عن فض سرادق عزاء بشارع مسجد الأمير بمنطقه حي مبارك وإخلاء المكان من تجمعات المواطنين.

كما فضت رئاسة حي ثان الزقازيق، سرادق عزاء بمنطقة الصيادين لمنع تجمع المواطنين حرصاً على صحة وسلامة الجميع من الإصابه بفيروس كورونا، وفضت أجهزة مركز ومدينة بلبيس سرادقين للأفراح بقريه «العدلية»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة ههيا من فض حفل زفاف بقرية «منزل حيان»، وسرادقيّ عزاء بقرية كفر الشيخ الظواهري وعزبة مظهر لمنع تجمع المواطنين حفاظاً عليهم من الإصابه بفيروس كورونا.

وفي السياق نفسه شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية والخدمية ، وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة ، وكذا جميع العاملين والمترددين على كافه المنشأت ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصاً على سلامة الجميع.

وفي سياق متصل، ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط حملة للمرور على قاعات الأفراح والمطاعم والمقاهي والمواقف والتجمعات والمصالح الحكومية والبنوك ومحطات السكة الحديد، للتأكد من إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية وباقي الاجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن فض حفلات زفاف وغلق وتشميع قاعات الأفراح بمنطقة الأزهر وشارع الثورة بكورنيش النيل بمدينة أسيوط فضلاً عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين كما تم المرور على عدد من المقاهي والكافتيريات والمطاعم لمتابعة تطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على كافة المنشأت العامة والخاصة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة حرصاً على سلامة العاملين وصحة المواطنين مشيرًا إلى فرض غرامات فورية للمخالفين لقرار ارتداء الكمامة وإغلاق المنشآت المخالفة لقرار مواعيد الغلق.