القبض على المتهم بالتعدي على والدته المسنة في الفيوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن التعدى على سيدة مسنة بالفيوم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات المقطع الذي تضمن استغاثة لسيدة مسنة لقيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب وطردها من مسكنها.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية السيدة «ربة منزل– مقيمة بمحافظة الفيوم»، وبسؤالها قررت تضررها من نجلها «عامل – مقيم بذات الناحية»، لقيامه بطردها من مسكنها والتعدى عليها بالضرب لرفضها إعطائه مبالغ مالية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة لذات السبب، ولاقت الإستجابة الأمنية السريعة لاستغاثة السيدة المسنة استحسان أهليتها والمقيمين بالمنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.