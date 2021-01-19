«القوى العاملة» تعين 1783 شابا منهم 39 من ذوي القدرات في الغربية

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1783 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 39 من ذوي القدرات الخاصة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 4606 شاباً ، كما تمّ توفير 375 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية استخرجت 1567 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما عملت على تخريج 33 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاقهم بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية، من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال ديسمبر الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 840 منشأة ( دوري - حملات)، مع إعادة التفتيش على 689 منشأة أخرى، وتلقي 4 شكاوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تمّ بحث 3 شكاوى منها، وتبقى شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 8 شكاوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار إلى أنَّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة مولود بمبلغ 2000 جنيه أخرى، وسداد مصروفات علاجية لـ5 عمال بمبلغ 970 جنيها، ليصل إجمالي ما تمّ صرفه 5 آلاف و970 جنيها لـ7 عمال من المسجلين بالوحدة.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 690 منشأة وأعادت التفتيش على 646 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ771 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 55 شكوى في نفس المجال، كما تمّ التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.