المسلماني: السباق السيبراني بين القوى العظمى وصل إلى مستوى يهدد العالم

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إن هناك ما يعرف بـ«الاستعمار الرقمي» أو «الغزو والاقتحام الرقمي»، وهذا يشير إلى وجود نوع آخر من المحاولات لتحريك الأمور على الأرض عبر الوسائل الرقمية، وهناك حرب رقمية بين روسيا وأمريكا، مشددا على أن السباق السيبراني بين روسيا والصين والولايات المتحدة وصل إلى مستوى يهدد العالم.

أمريكا والثورة الملونة في روسيا

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن أمريكا تتهم روسيا بإيواء الملياردير جورج سورس، وهو شخص يهودي ولكنه حاول إقامة ثورة ضد نتنياهو، كما أنه ضرب البورصة البريطانية وكسب منها مليار دولار في يوم واحد.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن أمريكا لا تملك الكثير إزاء روسيا، وبالتالي ليس لديها إلا دعم المظاهرات، ولكن الخطير هو سباق التسلح، وعلى سبيل المثال الصين اختبرت هذا الأسبوع صاروخا نوويا يستطيع ضرب البر الأمريكي، وهو من أخطر الصواريخ في تاريخ الصين، مشددا على أن الأطراف الثلاثة تنخرط في سباق تسليح قد ينتهي إلى تدخل عسكري.

أمريكا مستمرة في الهجوم على الصين وروسيا

وأوضح، أن أمريكا سوف تستمر في انتقاد روسيا والصين كل يوم، ولا بد أن يخرج خبر أمريكي ضدهما يوميا، ولكنها لا تستطيع أن تخوض حربين في وقت واحد، وبالتالي فإن الأمريكان قد يبدأون بروسيا من أجل إرباكها داخليا عبر ثورة ملونة، وبعد أن تضعف يتوجهون إلى الصين، ولكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يصمت، والثلاثة يعرفون جيدا كيف يفكر كل منهم.

وشدد الكاتب الصحفي، على أن العالم يعاني من أزمة اقتصادية، ووباء، ومع سباق التسليح قد ينفلت الأمر ويدفعون العالم إلى حافة الهاوية، مشيرا إلى أنه لحسن الحظ هناك عقلاء في العواصم الثلاث، ولكن إذا فلت الأمر ستحدث مشكلة كبيرة، لافتا إلى أن هناك ما يعرف بـ«ساعة يوم القيامة» وهي عبارة عن ساعة تقديرية للمخاطر التي يتعرض لها العالم، وهي وصلت في وقتنا الحالي إلى أقرب وقت إلى الساعة 12 (في إشارة إلى الخطر الشديد) معقبا: «ولكني أرجح الحكمة والتفاؤل».