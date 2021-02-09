إحالة 47 موظفا بالدلنجات للتحقيق خلال حملات متابعة الانضباط الإداري

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات، حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، اليوم، استهدفت المرور على المنشآت الحكومية، لمتابعة مدى التزام العاملين بقطاعات الدولة بالمواعيد المقررة، وتفقد سير العمل بجميع الهيئات التنفيذية، وما يترتب عليه من تيسير مصالح المواطنين.

أسفرت الحملة عن إحالة 47 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية طيبة، والوحدات الصحية ومكتب التموين ومكتب الشئون الاجتماعية ومراكز الشباب للتحقيق، وذلك لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانون.

وتلاحظ غلق مركزي شباب أثناء مواعيد العمل الرسمية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين.

أتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية، لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وفي وقت سابق، نفذت الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وحيد الحضري، حملات لمتابعة الانضباط الإداري، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 14 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كنيسة أورين للتحقيق؛ لتغيبهم بدون سند قانوني.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المقصرين، في الوقت الذي شدد فيه رئيس الوحدة المحلية، على استمرار مثل هذه الحملات، لتحقيق الانضباط الإداري بجميع القطاعات التنفيذية.