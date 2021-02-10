ذعر بين سكان عقار سيدي بشر بالإسكندرية.. والحي: غير مائل

شهدت منطقة سيدي بشر قبلي في مدينة الإسكندرية، حالة من الذعر سيطرت على سكان أحد العقارات في المنطقة، اعتقاداً منهم بأن العقار مائل وقد ينهار على رؤوسهم في أي لحظة، إلا أنه بعد المعاينة، من قبل الأجهزة المعنية، أثبتت أن العقار غير مائل.

وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث ميل في عقار كائن في شارع العاشر من رمضان، في منطقة سيدي بشر قبلي، نطاق حي المنتزة أول.

وعلى الفور، وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية، بالتوجه إلى موقع العقار، ورفع درجة الاستعداد، ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حي المنتزة أول، أنه بعد المعاينة الفورية للجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي، تبين عدم وجود أي ميل بالعقار، إلا أنه يوجد به بعض الشروخات، فيما يعرف بحالة تمدد فاصل، بين العقار والمبنى المجاور له.

وأكدت أن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي أشارت إلى أنه لا يوجد خطورة داهمة على سكان العقار، وأوصت بالبدء في أعمال ترميم بعض الشروخ، مشيرة إلي أنه بدءاً من الغد سيتم إصدار قرار ترميم لتلك الشروخ، حفاظا علي سلامة الحالة الإنشائية للمبنى، وحفاظاً على سلامة المواطنين.