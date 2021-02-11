وفد «البحر الأحمر»: قرارات «أبوشقة» للدفاع عن مصلحة بيت الأمة

قال عبد الناصر خير عبد الراضي، سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد، بمحافظة البحر الأحمر، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارات التنظيمية الأخيرة من أجل الدفاع عن مصلحة حزب الوفد والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وأضاف «عبد الراضي» أن شخصًا في حجم ومكانة المستشار أبو شقة لن يتخذ قرارات، إلا في مصلحة الوفد ومن أجل الحفاظ على بيت الأمة، لذلك أعلن تأييدي أنا وأعضاء حزب الوفد في البحر الأحمر لهذه القرارات التنظيمية.