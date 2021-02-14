«الأوقاف» تطلق زيا رسميا للواعظات وتلزمهن به: يعبر عن الوسطية

أعلنت وزارة الأوقاف عن توفير زي لجميع الواعظات، وطالبتهن بالالتزام به باعتباره يعبر عن الوسطية.

وأكدت الوزارة ، في بيان لها، أنه بجانب اهتمامها الشديد بالإعداد العلمي والمهاري للأئمة والواعظات، وبعد توفير الزي الأزهري لجميع الأئمة، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، توفير الزي لجميع الواعظات، ليعبر عن جانب الوسطية الذي تتبناه الوزارة ويلتزم به الواعظات بطبيعتهن.

وأشارت الوزارة إلى إضافة شعار يحمل اسم واعظات الأوقاف ليكون مميزًا لهن، كما يميز الزي الأزهري زملاءهم من الأئمة، بحيث يُغلق الباب أمام أدعياء الدعوة من غير المتخصصات وغير المؤهلات وغير المسموح لهن بالدعوة.

وأضافت الوزارة: «كما أغلقنا الباب أمام غير المتخصصين وغير المؤهلين وغير المسموح لهم بالعمل الدعوى، ولا سيما في ضوء محاولات بعض الجماعات دفع بعض المنتسبات إليهن لاقتحام مجال الدعوة بلا تأمل ولا علم ولا دراية».

تصحيح المفاهيم

في سياق متصل، أكد اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، أن وزارة الأوقاف تقوم بدور مهم جدًا في تصحيح المفاهيم، مشيرًا إلى أنه خلال لقائه بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعرف على إصدارات وزارة الأوقاف في مواجهة الفكر المتطرف، لافتًا إلى أن هذه الإصدارات ترد على أفكار جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة وتفند أباطيلهم.

وطالب بالرد على كل القضايا والشبهات الباطلة التي تطرحها جماعة الإخوان من خلال إصدارات الأوقاف المتميزة.

كما أشار إلى قيام وزارة الأوقاف بإنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، وأنه سُرَّ للمستوى الذي ظهر عليه الأئمة والواعظات بهذه الأكاديمية خلال زيارته لها، مؤكدًا أن هذا الصرح له دور عظيم في مواجهة التطرف.