إحالة المسؤولين عن خطأ «الإسماعيلي والزمالك» بـ«أون سبورت» للتحقيق

صرح المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، بأن إدارة الرقابة على القنوات التابعة للمجموعة، رفعت تقرير عاجل عن خطأ تحريري جرى رصده على قناة «أون تايم سبورتس»، يوحي في معناه بالاثارة بين ناديين من أعرق الأندية المصرية ذات الجماهيرية.

وبعرض هذا التقرير على إدارة المجموعة برئاسة «تامر مرسي»، جرى اتخاذ إجراءات تصحيحية، بالاعتذار الفوري على الهواء مباشرة، كما جرى تحويل المسؤولين عن هذا الخطأ للتحقيق، واتخاذ إجراءات رادعة.

وأكد «صالح»، اعتذار إدارة القناة عن هذا الخطأ، حتى وإن كان فرديا، مع كل التقدير للنادي الإسماعيلي ونادي الزمالك، مشيرا إلى أن مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس»، تقف علي مسافة متساوية من كل الأندية المصرية، وتنبذ كل تصرف يدعو للتعصب إو إشعال أي فتنة جماهيرية.