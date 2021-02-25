استكمال المرحلة الثانية لمزرعة 30 يوليو في مدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه يجرى تنفيذ عدة مشروعات بمدينة الطور ضمن المرحلة الثانية لتطويرها، منها إقامة سور لمنطقة كورنيش حمام موسى، وشبكة ري للجزيرة الوسطي بطريق حمام موسى الجديد، واستكمال المرحلة الثانية لمزرعة 30 يوليو، فضلًا عن إنشاء محطة صرف وخط طرد بقرية الجبيل.

وأضاف المحافظ أنه جارٍ تطوير قاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، واستكمال المرحلة الثانية من شارع 306، وتطوير مسجد السلام والمنطقة المحيطة به، وتطوير حديقة الزهراء بطول الطريق الدولي الساحلي، وإعادة تطوير 25 كشكًا وتحويلها إلى أكشاك حضارية بما يتناسب مع المظهر الحضاري لمدينة الطور الجديدة، إضافة إلى تطوير حديقة 25 يناير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي للمجموعة الاقتصادية، والذي عقده المحافظ، اليوم الخميس، لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء، وتذليل أي عقبات قد تعيق معدلات التنفيذ، بحضور اللواء جمال عبد الرشيد سكرتير عام المحافظة، والمحاسب فوزي همام منسق المحافظ لمجالس المدن ومديريات الخدمات، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ومديري المديريات المعنية بالتنفيذ والإدارات المالية.

وأشار المحافظ إلى إنشاء منحل ومعصرة زيتون بمدن الطور وأبورديس، وكذلك إنشاء مزرعتي الحمة برأس سدر والرملة ابوزنيمة و توصيل التيار الكهربائي من مدينة نويبع إلى وادي سعال بسانت كاترين لإنارة 9 تجمعات بدوية، ورصف طريق وادي ميعر بطور سيناء بطول 27 كيلو، فضلًا عن تنفيذ 30 بيتًا بدويًا في حي المروة بمدينة سانت كاترين، وتنفيذ المرحلة الرابعة لتطوير الطرق بمدينة دهب، وتوصيل التيار الكهربائي لتجمعات نسرين ومسلة بمدينة رأس سدر، وأبو حجاب و طريق الجزارين بالوادي بمدينة طور سيناء.

وطالب المحافظ بالمتابعة الدورة من قبل الجهات المعنية لمراحل تنفيذ هذه المشروعات للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والضوابط المتفق عليها، وعدم التهاون في أي تجاوزات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة اكتشاف أي مخالفات، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا بمواقع العمل.