نيابة الإسماعيلية تأمر بحبس قاتل سائق التاكسي للتحقيق

أمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، قبل قليل، بحبس قاتل سائق التاكسي، المعروف إعلامياً بـ«شهيد لقمة العيش»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة قسم شرطة أول الإسماعيلية أن المتهم على صلة قرابة مع المجني عليه، وأن خلافات وقعت بينهما خلال الفترة الأخيرة، دفعته للتخلص منه.

وبحسب المصادر فإن المتهم اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة واتصاله بالمجني عليه من رقم هاتف محمول غير رقمه، وطلب منه التوجه إلى منطقة بعيدة عن قلب مدينة الإسماعيلية.

واعترف المتهم بتسديده عدة طعنات للمجني عليه في البطن والرقبة والصدر، نقل على أثرها إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتوفى بعد ساعة من وصوله.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهم أعد سلاحاً أبيض، عبارة عن سكين مطبخ، بيد خشبية، مرتديا قفاز أبيض، لعدم ترك بصمات خلف جريمته.

وبحسب المصادر الأمنية فإن المتهم حاول إبعاد التهمة عن نفسه بترك رسالة نصية في ورقة داخل التاكسي الخاص بالسائق، كتب فيها «آسفة حاول يعتدي عليا»، لإيهام أجهزة الأمن بأن سيدة وراء ارتكاب الجريمة، إلا أن أحدى الكاميرات التقطت له فيديو للواقعة.

وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية، بإشراف العميد خالد حبيب، تمكن من تحديد هوية المتهم في الواقعة بعد تتبع خط سير السيارة، وفحص علاقات المجني عليه، والاستماع إلى أقوال جيرانه وأقاربه.

واستمع فريق من نيابة أول الإسماعيلية إلى أقوال الجاني، بعد اعترافه بارتكاب الواقعة ومواجهته بأدلة ثبوت ارتكاب الواقعة، فيما استمعت النيابة لأقوال أقارب المجني عليه وعلاقته بالجاني خلال الفترة الأخيرة.

واعترف المتهم ويُدعى «يوسف ع.»، 18 سنة، بأنه على صلة قرابة مع المجني عليه، ليست من الدرجة الأولى، لكنه كان دائم الذهاب إليهم بمنزله، وارتبط مع العائلة بعلاقات قوية.