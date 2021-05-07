«نهار مش ليل».. شارع القاهرة بالإسكندرية يتحدى الغلق

لليوم الثاني على التوالى، يرفض أصحاب محال شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر شرقا، تطبيق قرارات مجلس الوزراء الجديدة، التي نصت على الغلق من الساعة 9 مساء، والتي تستمر حتى 20 مايو الجاري.

«الوطن» تجولت بشوارع الإسكندرية، وبالتحديد شارع القاهرة شرق المدينة الساحلية، لرصد الساعات الأولى من اليوم الثاني لغلق المقاهي والكافيهات والمحال، وبالتحديد في الشوارع ذات الكثافة العالية من حيث المارة والمحال الكبرى.

غياب الغلق.. وآلاف المواطنين في شارع القاهرة

اكتظ شارع القاهرة بآلاف المواطنين لا المئات، حيث لم يوجد أي محل مغلق، فالجميع مستمر في عملية البيع والشراء دون وقوف، و«ستاندات» البضائع تحتل الشارع على الرغم من قرار محافظ الإسكندرية، بمكافحة الباعة الجائلين في الشوارع والميادين الكبرى، الذين يجمعون حولهم المواطنين، ما يسبب تجمعات منافية مع التعليمات الصحية لتجنب عدوى كورونا في الوقت الراهن، كما أنه ينتج عنه تزاحم مروري يسهم في زيادة التكدس أيضا الذي يمثل خطورة كبرى.

أصحاب المحال يتحدون قرار الغلق

على الرغم من مرور ساعة عن موعد الغلق، إلا أن المحال استمرت في وضع كامل البضائع خارجها في تحد صارخ لقرارات الغلق، بينما استمر المواطنين في عملية البيع والشراء، دون ارتداء الكمامات أو تباعد اجتماعي.

كورنيش البحر فقط الذي يعرف الغلق

شهدت مدينة الإسكندرية، تكثيف أمني مشدد بكورنيش البحر والشوارع الرئيسية الكبرى، مع بدء موعد غلق المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، حيث بدأت المحال في الغلق منذ التاسعة وحتى والتاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، الذي يعد ثاني أيام تطبيق نظام الغلق في التاسعة مساء لمدة أسبوعين، بما فيهم أيام إجازة عيد الفطر 2021.

محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الجديدة

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أكد على جميع رؤساء الأحياء بالتشديد على تنفيذ مواعيد غلق المحال والمقاهي والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بكل حزم، مشيرا إلى ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية ودهان الأرصفة والبلدورات والاستماع إلى شكاوى المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، مؤكدا ضرورة تحقيق الانضباط في الشارع ومنع أي تعد على حرم الطريق العام وإظهار الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعاصمة مصر الثانية.