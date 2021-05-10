تفاصيل ضبط عامل «ديلفيري» اصطدم بطفل في التجمع الأول

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، من كشف ملابسات صورة متداوله على موقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا منشور مصحوبًا بصورة لطفل اصطدم به عامل توصيل طلبات «دليفري» يستقل دراجة نارية، أثناء سيره داخل إحدى التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه بالفحص تبين اصطدام دراجة نارية بطفل أثناء اللهو «فر قائدها هاربًا»، ما نتج عنه إصابة الطفل بعدة إصابات خطرة وتم حجزه بأحد المستشفيات.

تحديد مرتكب الواقعة

وفي ذات السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم بالتجمع السكنى المشار إليه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

العرض على النيابة

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.