مسؤول بصحة دمياط لـ«الوطن» نسبة إشغال مستشفيات العزل 70%

قال الدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات ومسؤول ملف كورونا بمديرية الصحة في محافظة دمياط في تصريح لـ«الوطن»، إن نسبة الإشغال بأسرة مستشفيات العزل وصلت إلى 70% فيما بلغت نسبة إشغال العناية 30%.

وأردف «العزب» قائلا: «لدينا 4 أطفال مصابين بفيروس كورونا محتجزين بالمستشفى وحالتهم مستقرة فيما بلغ مجمل من أصيبوا من الأطفال 12 حالة منذ بداية الجائحة والأعراض لم تختلف في الموجة الثالثة عن سابقتها والأطباء حالتهم دائما ما تكون مستقرة».

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أما عن عدد الأطباء الذين أصيبوا بالفيروس من العاملين بمستشفيات وزارة الصحة والأزهر وتوفوا متأثرين بإصاباتهم يقدروا بنحو 20 حالة.

وناشد «أبو العز»، المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مضيفا أن الأعراض الحالية أغلبها نزلات معوية أكثر من ضيق التنفس.

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هذا وقام الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط بتفقد مستشفيات العام والتخصصى والصدر والحميات ورأس البر المركزى وعزبة البرج المركزى ومعهد الأورام ومركز القلب والجهاز الهضمى.

كما زار عبد الجواد مستشفى الأزهر الجامعى والمرور على المخازن الخاصة بتنكات الأكسجين بالمستشفيات السابق ذكرها والوقوف على مدى تطابق الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية ومدى كفاءتها والاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة بعضها.