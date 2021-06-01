مصادر: 2000 مصري فقط يحجون هذا العام

قالت مصادر في اللجنة العليا للحج والعمرة، إن عدد من سيحجون هذا العام نحو 60 ألف من خارج المملكة المصرية السعودية، سيكون للمصريين نصيب منهم بنسبة تقترب من 2.8% من الإجمالي «2000 شخص»، موضحة أن هؤلاء ستأتيهم دعوات على الأرجح للحج وليس من خلال الشركات.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن هدف السعودية هذا العام، ليس الربحية، وإنما لتثبت للعالم أنها قادرة على تنظيم الحج في ظل الوضع الوبائي، باتخاذها الإجراءات اللزمة لوقاية الحجاج.

وقبل أيام، توقع أحمد وحيد نائب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا لـ«الوطن»، أن تكون فرص أداء المواطنين المصريين لمناسك الحج لهذا العام ضعيفة بشكل كبير، خاصة أن الفترة الزمنية المتبقية لا تشير لإمكانية تنظيم حج تجاري للمصريين هذا العام، موضحا أن شركات السياحة المصرية لم تنظم أية رحلات حج أو عمرة منذ شهر فبراير من العام الماضي.

«السياحة» تحذر: عقوبات للمعلنين عن «الحج الوهمي»

في الوقت الذي حذر فيه مصدر بوزارة السياحة عبر «الوطن» أن الشركات التي سيثبت قيامها بالترويج لتنظيم برامج الحج سيتم توقيع عقوبات عليها تصل إلى الإغلاق وإلغاء الترخيص، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية لم تعلن إلى الآن عن ضوابط الحج لهذا العام، وما إذا كانت ستستقبل حجاجا من الخارج من عدمه.

يأتي ذلك في إطار إعلان وزارة الصحة والسكان، إنها تستهدف في القريب العاجل على تحديد مراكز أو أماكن لتطعيم المسافرين للخارج، من خلال تحديث على الموقع المخصص للتسجيل للحصول على لقاح كورونا أو إطلاق موقع خاص بالمسافرين، موضحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الوزارة ستصدر شهادات مؤمنة ضد التزوير مكتوبا عليها بيانات التطعيم، وذلك لأن بعض الدول تطلب هذه البيانات وتشترط الحصول على التطعيم.