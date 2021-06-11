أول صورة لمحمد فراج وبسنت شوقي بملابس الزفاف «صور»

نشر الفنان محمد فراج، عبر حسابه بـ«فيسبوك» الصورة الأولى له، وزوجته بسنت شوقي، بملابس الزفاف، حيث ارتدت فستانا أبيضا هادئا، فيما ارتدي هو «بدلة» غير تقليدية باللون البيج.

ويحتفل اليوم الفنان محمد فراج بزفافه على الفنانة بسنت شوقي، بعد ارتباطهما بقصة حب طويلة، منذ لقائهما سويا في مسلسل «تحت السيطرة».

ونستعرض خلال السطور التاليه معلومات عن الفنان محمد فراج، وفق صفحاته الرسمية على مواقع التوصل الاجتماعي:

- محمد فراج من مواليد 15 نوفمبر 1982، أي يبلغ من العمر نحو 38 عاما.

- محمد فراج حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة القاهرة، والتحق بعد تخرجه بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال لدراسة التمثيل.

- شارك فراج خلال تواجده في مركز الإبداع الفني في العرض الشهير «قهوة سادة» عام 2009، الذي حقق نجاحا كبير جدا وقتها.

- انتقل بعد ذلك لمجال الإعلانات، الذي عمل به لفترة قصيرة، ليدخل التمثيل من خلال عدد من الأدوار الصغيرة.

- أول بطولة مطلقة لمحمد فراج كانت عام 2013 من خلال فيلم «القشاش» من بطولته، وحورية فرغلي، وحنان مطاوع، ودلال عبد العزيز، وتأليف محمد سمير مبروك، واخراج إسماعيل فاروق.

- تألق بشكل كبير في رمضان الماضي من خلال شخصية «مؤنس» في مسلسل «لعبة نيوتن» حيث جسد شخصية تجمع بين التدين والرومانسية والحب، مع بعض العقد النفسية، ورغم ذلك نجح في جذب الجمهور لشخصيته.