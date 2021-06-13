وكيلة نيابة كويتية تقود مرافعة أمام الجنايات لأول مرة بالعالم العربي

في أول مرة، ومنذ تعيين المرأة بمنصب «وكيل نيابة»، اعتلت وكيلة النائب العام في الكويت، اليوم، منصة القضاء في محكمة الجنايات، وقادت مرافعة ماراثونية رائعة، في واحدة من أبشع جرائم القتل، التي ارتكبتها مواطنة ضد خادمتها.

وقال النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، إنه استكمالا لمسيرة نجاح المرأة الكويتية وإيمانا بدورها وقدراتها وكفاءتها في شتى المجالات، وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ النظام القضائي الكويتي وغيره من الأنظمة القضائية في الدول العربية، حيث تولت الأستاذة وكيلة نيابة العاصمة، تمثيل النيابة العامة وأداء المرافعة أمام محكمة الجنايات في جريمة قتل، وفقا لصحيفة «القبس» الكويتية.

وأضاف المستشار العسعوسي، في تصريح صحفي: «يأتي هذا النجاح ثمرة الدورة التدريبية في إعداد وصياغة وأداء المرافعات الشفوية امام محاكم الجنايات التي أعدتها ونظمتها كوادر كويتية من أعضاء النيابة العامة تحت إشراف المحامي العام مبارك الرفاعي، وشارك فيها 32 وكيل نيابة، من بينهم 4 وكيلات اجتازوها جميعاً بنجاح».

وجاء في مرافعة وكيلة النائب العام، منيرة الوقيان، في المحكمة «المجرمين في تعذيبهم للضعفاء وحطهم من كرامتهم وحضهم على إسقاط آدميتهم، سينالون جزاءهم من العقاب في الدنيا قبل الآخرة».

وأضافت قائلة في مرافعتها: «إن الذي تطرحه صحفنا ليس من هؤلاء المجرمين ببعيد، إذ يموج بجروح نزفى يناديها الألم ويحتجرها الدم، وتمزق من يمر ببصره على أحداثها كمداً من حال امرأة سردقها العذاب بسياطه فخط أخاديداً مزقت ما تبقى من ملامحها، مستبيحاً تلك الروح المسكينة التي رمت بها الأيام في قبر المتهمين فمنها القلب واجف، والنفس مروعة من هول ما لاقت من سوء العذاب، فتارة تلتحف هونها بالوجه وفيناً تصلى بالصدر والظهر والذراعين، وحيناً تتضور جوعاً على هونها والجراح».

وتابعت وكيلة النائب العام، بأن المتهمة أفرغت غلها في منظر تعيا به طاقة الإنسان، شاهداً على انحطاط شذوذ مشاعرها إلى ما دون وحش الحيوان، فلم تحفل بها وأذنيها تمزق كالغربال، ولم ترحمها وهي جاثية تحت قدميها وبالخوف يحبس دمعها الهطال، لم تذرها إلا عزماً واهياً تنحل آماله الأسقام، وبلاءً على شقاء نبذتها بعيداً وبلا دواء حتى عضها الجوع بنابه وتركها تواجه الموت الزؤام.