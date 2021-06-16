المتهم باغتصاب «فتاة الساحل»: شاركت في 3 حفلات جماعية مع متهمي فيرمونت

حصلت «الوطن»، على نص تحقيقات النيابة مع المتهم الرئيسي في واقعة اغتصاب فتاة في منطقة الساحل الشمالي، حيث تضم القضية 3 متهمين جميعهم متهمين في قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت".

وننشر في تلك الحلقة أقوال المتهم الرئيسي في قضية اغتصاب فتاة في الساحل الشمالي، ويدعى "أمير.م"، 29 سنة، وهو المتهم الوحيد المحبوس في تلك القضية، بجانب متهمين آخرين هاربين خارج البلاد، وهما أيضا متهمين في قضية «فيرمونت»، وإلى نص التحقيق.

س: ما اسمك؟

ج: اسمي "أمير .م" 29 عاما، حاصل على بكالوريوس علوم إدارة الأعمال.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من إنكم رفقة آخر واقعتا أنثى هي ياسمين ح ح بغير رضاها بأن خدرتماها واستغللتما غيابها عن الوعي واتصلتما بها اتصالا جنسيا كاملا على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش

س: أنت متهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها آنفة البيان بأن التقطت مقطعا مصورا لها في مكان خاص منزل بالساحل الشمالي، حال مواقعتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: إذا ما هي ظروف إلقاء القبض عليك وعرضك على النيابة العامة وصلتك بالواقعة محل التحقيق؟

ج: هو اللي أنا أعرفه عن الموضوع ده أن أنا كنت اتعرفت على عمرو ف من جولدز جيم في صلاح سالم علشان هو ساكن جنبي في مساكن شيراتون ودا تقريبا كان في آخر سنة 2012 وأول سنة 2013 و بقينا أصحاب أنا وهو ومجموعة لغاية تقريبا أول 2015 الفترة دي كنا بنخرج على طول مع بعض ونروح حفلات زي التي دانس أو غيرها، وكانت حياتنا فيها حرية جامدة وأنا أفتكر 3 مرات شاركت في أحداث جنس جماعي المرتين الأولى والثانية كانوا في بيته عمرو مرة كان معايا عمرو ومرة ثانية كان معايا واحد اسمه محمد ب، وفاكر أن البنت في المرة دي مكنتش مصرية والمرة الثالثة كنت في الساحل تقريبا في مراسي وكان معايا في المرة دي يوسف قرة ومش فاكر البنت كانت مين وفي المرات دي كلها كان الموضوع بمزاج البنات أكيد، وأنا روحت حفلة تي دانس اللي بيتكلموا عليها على السوشيال ميديا، وكان معايا واحدة صاحبتي اسمها عالية س وبعد ما خلصنا حفلة تي دانس كان في كذا حفلة أفتر بارتي في فندق فيرمونت نايل سيتي وأنا طلعت واحدة منهم كانت معمولة في سويت ومش فاكر الدور ولا الرقم ولا باسم مين، وقابلت في السويت ده مجموعة من الولاد والبنات مش أقل من 30 واحد أنا فاكر منهم عمرو ح وعمرو ف وخالد م وعمرو ح والسداوي، وبعد كده بدأ يجيني تهديدات من أرقام برة مصر بيطالبوني بالفيديو في واقعة الفيرمونت.

بعد كده من يوم 9/8/2020 بدأت تنزل بوستات بصورتي وبعدها بيوم بدأ هجوم صريح من شادي أيمن نور لغاية أنه وصل أنه يهاجم شركة إيوان للاستثمار العقاري اللي أنا بشتغل فيها وأول أمبارح الشركة أدتني أجازة شهر لغاية أما المشكلة دي تتحل وأنا متعود أني أسافر أمريكا كل سنة لفترة 3 أسابيع لغاية 3 شهور ما عدا سنة 2018/2019، علشان سافرت بلاد تانية في السنتين دول وأنا في المطار قبل ما اطلع الطيارة اللي كان معادها الساعة 9 ونص الصبح يوم 26/8/2020 اتمسكت مفضله متحفظين عليا في المطار لغاية لما عرضوني بالليل على النيابة.

س: وما هو تاريخ تعرفك على تلك المجموعة؟

ج: في آخر 2012 أو أول 2013.

س: وما هي كيفية تعرفك عليهم؟

ج: هو عمرو فارس ساكن جنبي في مساكن شيراتون وكم بيتمرن معايا في جولدز جيم فأنا اتعرفت عليه ومنه اتعرفت على أخوه شريف وأصحابهم عمرو حسين خالد محمود وكذا واحد من مجموعتهم.

س: وما هي الفترة التي استمرت فيها علاقتك بهم؟

ج: تقريبا سنتين.

س: وما هي طبيعة علاقتك بالألعاب الرياضية؟

ج: أنا رياضي بطبعي ودائما مواظب على الرياضة لدرجة أن ممكن وزني يتغير في السنة الواحدة حوالي 10 كيلو.

س: و ما هي طبيعة سلوك تلك المجموعة؟

ج: هما شلة طول عمرهم بتوع خروج وسهر وشقاوة.

س: وما هي طبيعة النشاطات التي تباشرها تلك المجموعة؟

ج: هي الخروجات كانت معظمها في الحفلات وكانوا بردوا منهم بيمارسوا الرياضة زي ما قلت.

س: وما هي طبيعة تلك الحفلات وما يتم فيها؟

ج: هي كانت بتبقى حفلات في فنادق أو كومباوند بيبقي فيها مزيكا وبيبقى فيها شرب خمرة.

س: ومتى تعرفت على نوعية حفلات t dance؟

ج: تقريبا من سنة 2012/2013.

س: وكيف تعرفت هذا النوع من الحفلات؟

ج: من السوشيال ميديا.

س: وما هي الصلة التي تربطك بمجتمع هذا النوع من الحفلات؟

ج: هي حفلات t dance كانت دائما بتبقى يوم جمعة وساعات كانت بتتعمل في أب تاون كايرو وكلب هاوس وكانت بتبقى الصبح وساعة لما كانت بتتعمل في الفيرمونت في الروف كانت بتبقى بالليل وبتخلص حوالي الساعة 2 صباحا.

س: ومن الذي اعتدت اصطحابه حال حضورك هذا النوع من الحفلات؟

ج: ساعات كنت بروح مع صاحبتي وساعات كنت بروح مع مجموعة من الأصدقاء.

س: وما طبيعة هذا النوع من الحفلات تحديدا؟

ج: هي حفلة كانت بتبقى مزيكا ودي جي ورقص وخمرة.

س: ومن هو منظم هذه النوعية من الحفلات؟

ج: أحمد جنزوري.

س: ومن هم جمهور هذا النوع من الحفلات؟

ج: هما ناس من الوسط بتاعي من سن 21 سنة وممكن 20 سنة لغاية سن 30 سنة وممكن تلاقي واحد عنده 40 سنة.

س: وما هي وسيلة الحجز بذلك النوع من الحفلات؟

ج: أنا مش فاكر ساعات كنا بنشتري التكيت من المكتب بتاع جنزوري أو ممكن حد يجيبهالي وساعات كنت بدفع على الباب وأنا داخل.

س: وما هي شروط قبول الحجز من الطالبين؟

ج: أنا ما أعرفش هو كان جنزوري بيبقى واقف ساعات ويقبل اللي داخل أو ما يقبلوش.

س: وكم هو سعر هذه التذكرة؟

ج: مش فاكر خالص.

س: كم يبلغ عدد مرتاديها على وجه التقريب؟

ج: أنا مقدرش أحدد.

س: ما هي نوعية الموسيقى التي تقدم فيها؟

ج: ترانس أو هيب هوب ودي الحاجات اللي أنا فاكرها وممكن يكون في حاجات تانية أنا مش فاكرها.

س: وهل كونت ثمة علاقات جديدة خلال فترة انخراطك في هذا المجتمع؟

ج: أكيد كنت بتعرف على ناس كتير بس مش فاكرهم.

س: وما هي نوعية المشروبات التي تقدم في هذا النوع من الحفلات؟

ج: كل أنواع المشروبات كحولية وغير كحولية.

س: ومتى تعرفت على نوعية حفلات after party؟

ج: في نفس الوقت أواخر 2012 أول 2013.

س: وكيف تعرفت هذا النوع من الحفلات؟

ج: هم نفس المجتمع بتاع الحفلات العادية.

س: وكم عدد الحفلات التي حضرتها من ذلك النوع؟

ج: مش فاكر بالضبط بس مش أقل من 10 في السنتين دول.

س: وما هي توقيتات حضورك لذلك النوع من الحفلات؟

ج: هي ملهاش توقيتات معينة وعلى حسب المود.

س: وأين كانت تلك الحفلات تعقد في كل مرة من تلك المرات؟

ج: لو الحفلة في فندق بيبقى الافتر في الأوض أو في السويت ولو في الساحل ممكن يبقى في كابينة على البحر.

س: وكم هو عدد حضور هذا النوع من الحفلات؟

ج: هي ملهاش عدد معين ممكن يبقوا 10 وممكن يوصل لـ50.

س: من الذي اعتدت اصطحابه حال حضورك هذا النوع من الحفلات؟

ج: ده على حسب الناس اللي أنا رايح معاهم الحفلة نفسها.

س: وما هي طبيعة هذا النوع من الحفلات تحديدا؟

ج: يكون فيها موسيقى ورقص وشرب.

س: وما هي شروط قبول الحضور في هذا النوع من الحفلات تحديدا؟

ج: ملهاش شرط معين.

س: وما هي نوعية الموسيقى التي تقدم فيها؟

ج: أي موسيقى على حسب أذواق اللي موجودين وغالبا بتبقى أجنبي.

س: وما هي نوعية المشروبات التي تقدم في هذا النوع من الحفلات؟

ج: هو اللي عاوز يجيب حاجة معاه بيجيبها.

س: وهل تقدم فيها ثمة مشروبات كحولية أو مواد مخدرة؟

ج: ممكن.

س: وما هي الأحداث المميزة التي جمعت بينك وبين تلك المجموعة؟

ج: في 3 مرات حصل فيها جنس جماعي كنت أنا مشارك فيه.

س: ومتى وأين وقعت تلك الأحداث؟

ج: هم الـ 3 مرات دول كانوا في خلال السنتين اللي أنا كنت ماشي فيهم مع المجموعة دي مرة منهم كانت في الساحل الشمالي، ومرتين كانوا في بيت عمرو فارس في مساكن شيراتون.

س: وما هو المقصود بممارسة الجنس الجماعي؟

ج: أنه بيبقى في علاقة جنسية فيها أكثر من شخصين.

س: وهل هي من قبيل الشذوذ الجنسي؟

ج: لا هي علاقة عادية بتبقى بين ولد وبنت بس بيبقى في أكتر من ولد أو أكتر من بنت.

س: من الذي شارك في المرتين اللتين وقعتا بمنزل عمرو فارس إبراهيم؟

ج: في مرة كانت مع عمرو بنفسه و3 بنات مش فاكرهم ومرة كانت مع محمد بشير وبنت مش مصرية.

س: ومن الذي شاركك في المرة التي وقعت في الساحل الشمالي؟

ج: كان يوسف قرة وبنت مش فاكرها.

س: وهل كانت أي من تلك المرات بغير رضاء أي من أطراف هذه العلاقات؟

ج: لا أكيد كان بمزاجهم.

س: هل كان أي من المشاركين في هذه العلاقات فاقدا للإرادة لأي سبب كان؟

ج: لا طبعا.

س: وهل تم تصوير أيا من تلك العلاقات؟

ج: بعلمي لا.

س: أشرت بمجمل أقوالك إلى أنك حضرت حفلة تي دانس محل التحقيق فكيف وافقت على ذلك؟

ج: من خلال اللي سمعته في السوشيال ميديا أن في واحدة أتعمل معاها جنس جماعي في الأفتر بعد حفلة تي دانس في الفيرمونت، وافتكرت المرة اللي كنت فيها روحت للافت، والكلام اللي سمعته بعد الحفلة يشبه الواقعه دي.

س: حضرت حفلة after party بعد حفلة تي دانس المذكورة؟

ج: أيوه.

س: متى كانت تلك الحفلة؟

ج: أنا مش فاكر.

س: وأين كانت تلك الحفلة؟

ج: هي كانت في سويت في الفندق مش فاكر رقمه ولا الدور ولا مين اللي كان حاجزه.

س: صف لنا ذلك الجناح؟

ج: هو الجناح ده أول ما تخش من الباب بتلاقي ليفنج رووم وفي باب جرار على الشمال بيودي على أوضة النوم وفيها حمام ومش فاكر حاجة تانية في السويت أكتر من كده.

س: ومن كان يرافقك آنذاك؟

ج: أنا كان معايا صاحبتي اسمها عالية سليم.

س: وما هي الفترة التي أمضيتها في حفلة after party؟

ج: من ساعتين لـ 3 ساعات.

س: ما هي صلتك بالأجهزة المعروضة عليك الآن؟

ج: الـ 3 موبايلات والأيباد دول بتوعي، الجهاز السامسونج اس 6 بقالة من ساعة لما نزل ومش فاكر أمتى بالضبط والأيفون 10 عليه داتا من سنة 2015، والأيفون 6 ده لسه جايبه من أسبوعين وعليه نمر الشغل والاي باد بقالة معايا من سنة 2017 أو 2018.

س: وهل يوجد المقطع المصور محل التحقيق على أي من تلك الأجهزة؟

ج: لا ولا عمره كان موجود قبل كده وأنا عمري ما شفت الفيديو بجد.

س: إذا ما هو السبب في فرار كل من المتهمين المذكورين من البلاد فور تداول واقعة فيرمونت على مواقع التواصل الاجتماعي؟

ج: أنا معرفش كل واحد عنده أسبابه.

س: ما صلتك بالصورة المعروضة عليك الآن؟

ج: الصوره مهزوزة ومش قادر أتأكد إذا كانت صورتي ولا لأ وعاوز أقول إن الصورة دي كانت اتبعتتلي من رقم بره مصر وكانوا يهددوني بيها عشان ابعتلهم فيديو فيرمونت.

س: ما هي صلتك بالمقطع المصور المعروض عليك الآن؟

ج: أنا مش عارف أقول مين اللي في الفيديو لأن الصورة مش واضحة ومعرفش أي حد من الموجودين فيه.

س: ما قولك فيما شهدت به المجني عليها في ذلك المقطع من أن ما فعل بها كان دون إرادتها بفعل عقار تم دسه لها في شرابها؟

ج: الكلام ده مش صحيح.

س: وما قولك فيما يلوح من مشاهدة ذلك المقطع المصور من أن الأنثى التي تظهر به لا تبدي حراكا أو استجابة لما يفعل بها، بما يشير إلى كونها ليست في وعيها حاله الاعتداء الجنسي عليها؟

ج: أنا معرفش هي مبتتحركش ليه.

س: وبما تعلل ما كشفت عنه التحقيقات مما سلف سرده؟

ج: مش عارف.

س: أنت متهم مع آخر بمواقعة أنثي هي ياسمين ح ح بغير رضاها بأن خدرتماها واستغللتما غيابها عن الوعي واتصلتما بها اتصالا جنسيا كاملا على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: كما أنك متهم بانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها آنفة البيان بأن التقطت مقطعا مصورا لها في مكان خاص بالساحل الشمالي حال مواقعتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش.

س: هل لديك أقوال أخرلا؟

ج: لا.