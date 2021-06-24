إحالة 12 موظفاً للتحقيق لتركهم العمل دون إذن بالمنيا

قرر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مدينة المنيا، رجب قياتي، اليوم الخميس، إحالة 12 موظفاً للتحقيق أمام الشئون القانونية، بسبب الغياب وترك العمل دون إذن قانوني، ووجه باتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم.

وجاء في بيان للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الخميس "خلال حملة قادها رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، لمتابعة سير العمل بقرية «البرجاي»، وكذلك رفع الإشغالات من شوارع القرية، وعمل اللازم قانوناً، تم إحالة 12 موظفاً للتحقيق، بسبب الغياب وتركهم العمل دون إذن مسبق".

وأوضح البيان أن الحملة حرّرت 17 محضراً متنوعاً ما بين إشغال طريق وعدم وجود ترخيص، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من موقف «دماريس» وميدان المحطة، وكذلك رفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

وعلى جانب آخر، أجرى اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، جولة تفقدية للمواقع المقترحة لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» من هيئة أبنيه تعليمية ومراكز شباب ومحطات صرف صحي بقرى «قصر هور، وجعوير، وشعراوى»، وذلك للوقوف على جاهزية المواقع، وتذليل كافة العقبات التي تعوق أعمال التنفيذ.

والتقى رئيس المدينة مع مجموعة من المواطنين، وذلك لشرح الخدمات المقدمة ضمن برامج مبادرة «حياة كريمة»، والاستماع إلى متطلباتهم وآرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم، والتعرف على احتياجات المواطنين بالقرية، مؤكداً أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بصفة مستمرة، للوقوف على الاحتياجات الفعلية، وإزالة كافة المعوقات بجميع قرى ونجوع مركز ملوي.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز دير مواس أعمال تشطيبات مدرسة «أبو خلقة» الإعدادية، ومد وتدعيم شبكة مياه الشرب بقرية «كفر خزام»، إلى جانب أعمال مجمع الخدمات في «تل بني عمران»، ومركز شباب «عزب التل»، كما يجري العمل في حفر مد شبكة الصرف الصحي بقرية «أبو خلقة»، ومد وتطوير شبكة مياه الشرب في «نزلة البدرمان».

وفي مركز العدوة، تتواصل أعمال الحفر بشبكات الصرف الصحي بقرية «البسقلون»، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الإنشائية للمدرسة الابتدائية بالقرية، كما يجري متابعة أعمال مد خطوط شبكات الصرف الصحي بقرية «زاوية برمشا».