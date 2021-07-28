بالتفاصيل.. لو معاك 200 ألف جنيه تقدر تحصل على شقة بالعلمين الجديدة

مميزات عدة تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، حيث تعد أول مدينة مليونية تقع في منطقة الساحل الشمالي، والتي تتنافس بضخامة وجمال مشروعاتها، مع مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضم مدينة العلمين الجديدة، المنطقة الشاطئية، وأبراج دبي، التي تزين المدينة بارتفاعها وإطلالتها على البحر المتوسط.

لذا الحصول على شقة داخل مدينة العلمين الجديدة، يعد بمثابة حلم لعدد كبير من المواطنين، الراغبين في امتلاك شقة داخل المدينة، لكنهم يخشون ارتفاع أسعار الشقق، التي قد تفوق إمكانياتهم.

وخلال الفترة الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، داخل مدينة العلمين الجديدة، وبأسعار تتناسب مع عدد كبير من الفئات والشرائح بالمجتمع، تسهيلا على المواطنين للحصول على وحدة سكنية داخل مدينة العلمين الجديدة، وبأسعار مناسبة.

وتبدأ أسعار شقق مدينة العلمين الجديدة، التى سيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، داخل مدينة العلمين الجديدة، فهى تتراوح ما بين 200 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، ليس ذلك فقط، بل سيتم طرح تلك الوحدات السكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، والتى تسمح يتقسيط ثمن الوحدة لمدة تصل إلى 30 عاما كحد أقصى، وبفائدة متناقصة 3 %.

وبذلك ستكون الفرصة متاحة أمام الجميع، فى الحصول على وحدة سكنية، داخل مدينة العلمين الجديدة.

وتتمثل شروط الحصول على وحدة سكنية، داخل مدينة العلمين الجديدة، ضمن الوحدات السكنية التى سيطرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، فى أن يكون المتقدم للحجز مصرى الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاما.

كما يشترط ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم للحجز أو لأسرته من قبل.

وجدير بالذكر أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة، جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرى، وتحقيق رغبته فى امتلاك مسكن خاص به، وعليه أعلن البنك المركزي، تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتى تستهدف المواطنين من محدودى ومتوسطي الدخل.