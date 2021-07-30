جولة في منتجع الماسة بالعلمين الجديدة: يضم 6 أبراج ومنطقة احتفالات (فيديو)

قدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم الجمعة، حلقة استثنائية من منتجع الماسة السياحي في العلمين الجديدة، لمدة 3 ساعات على الهواء مباشرة، في أول ظهور إعلامي للمنتجع السياحي الشهير في الساحل الشمالي.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» تفاصيل المنتجع السياحي وأبرز ما يحتويه من خدمات وأماكن ترفيهية وسياحية، وذلك في السطور التالية.

المدير التنفيذي لأبراج الماسة: لدينا منطقة احتفالات تتسع لـ10 آلاف زائر

قال المهندس محمد إبراهيم، المدير التنفيذي لمشروع أبراج الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إنَّ هذا المشروع عبارة عن 6 أبراج فندقية متعددة الفراغات والتصنيفات، موضحًا أنَّ 3 أبراج بها غرف فندقية وشاليهات day use ورويال سويت ودوبليكس رويال سويت، إضافة إلى 3 أبراج apartment ومجموعة المطاعم الشاطئية.

وأضاف «إبراهيم»: «منطقة الاحتفالات لدينا تتسع لنحو 10 آلاف زائر، والفندق عبارة عن 1300 مفتاح وحدة فندقية، وقاعة الاحتفالات تتسع لـ500 فرد، ولدينا business center وmeeting room وذلك في المدخل والفراغات الملحقة به».

وتابع: «الأبراج ذات شكل معماري رائع، كما يتميز بروح عبارة عن الأنظمة التي نستخدمها، وحصلنا على جائزة عالمية في ألمانيا بسبب أحد هذه الأنظمة، حيث يحقق توفير الطاقة والكهرباء، وهناك تكامل في الأنظمة والجهود بأيادٍ مصرية».

«لاشين»: نسبة إشغال فندق «كريستال إن» بالعلمين الجديدة 100% حتى منتصف أكتوبر

وقال المهندس أشرف لاشين، مدير إدارة الإشراف الداخلي بفندق «كريستال إن» في العلمين الجديدة، إنَّ منطقة الشاليهات بها 10 شاليهات، موضحًا: «تجهيز الشاليهات يحتوي على تراز مطل البحر، كما أن الفرش في مختلف أجزاء الشاليهات فخم جدا، إضافة إلى اللاند سيكب».

وأضاف «لاشين»: «كل ضيوفنا سعداء للغاية، ونسبة الإشغال لدينا 100% حتى منتصف أكتوبر، ونتوقع أن يكون الإقبال في فصل الشتاء أفضل مما كان عليه في السنة الماضية».

وأردف: «الفندق به 102 غرفة فيها 8 أجنحة وحمام سباحة ومنطقة جيم ومطعم رئيسي و2 قاعة اجتماعات مجهزة ونسبة الإشغال 100%، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتحه منذ عامين في عيد الأضحى المبارك».

تعرف على سبب تسمية «مارينا» بهذا الاسم

قال المهندس خالد أحمد محمود سرور، رئيس جهاز القرى السياحية التي من ضمنها مركز مارينا العلمين، «سميتمارينا بهذا الاسم لأنها احتوت على أول مارينا لليخوت وهي عبارة 3600 فدان مقسمة إلى 6 مناطق، ويحكمها من الطريق الساحلي 8 بوابات، ونقدم مختلف الخدمات الترفيهية للزوار مثل اللانشات وبارا سيلينج، و4 مراكز تجارية تحتوي على 350 محل تجاري».

نائب وزير السياحة: نستهدف سياحة اليخوت بالعلمين الجديدة ونضع استراتيجية للتسويق

أكّدت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، أن مدينة العلمين الجديدة تحتوي على عدد من المدارس والجامعات إضافة إلى أكثر من مارينا لليخوت، قائلة: «نستهدف سياحة اليخوت، ونضع استراتيجية للتسويق والترويج لمصر، وهي استراتيجية مختلفة خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا».

وأوضحت نائب وزير السياحة أنَّ مدينة العلمين أصبحت تشجع رياضات مختلفة، مثل ركوب الدراجات، قائلة: «أخبرني بعض راكبي الدراجات الذين يعبرون دولا مختلفة أنهم يريدون ضم العلمين إلى مسارهم».

«مستثمري البحر الأحمر»: العلمين الجديدة هتبقى حاجة تانية خلال 5 سنوات

بدوره، قال كامل أبو علي رئيس جمعية المستثمرين السياحيين بالبحر الأحمر، إنَّ التطور الذي شهدته مدينة العلمين الجديدة معجزة، حيث تشهد تغيرات كبيرة بشكل يومي، وهو ما يدعو إلى الفخر: «أسمي العلمين الجديدة بالمدينة الفاضلة، وسيكون عليها إقبالًا كبيرًا طوال فترات العام .. خلال 5 سنين هنبقى في منطقة تانية خالص».

وأردف: «نحتاج إلى تدشين عدد كبير من الفنادق حتى نعمل لمدة 10 شهور على الأقل في العام .. المستثمر الجاد سينجح، واللي داخل عشان يتشطر ملهوش مكان هنا النهاردة، واللي ياخد أرض لازم يبنيها ويلتزم بالقواعد وهو ما نجحت فيه الدولة المصرية».

إمام مسجد الماسة بالعلمين الجديدة: المصلى الداخلي يسع 500 شخص

قال الشيخ خالد الصحصاح، إمام وخطيب مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، إنَّ المسجد به مصلى داخلي يسع 500 مصل في الأوقات العادية، كما أن المسجد يحتوي على ساحة خارجية تسع عددُا كبيرًا من المصلين.