حظك اليوم برج العذراء الأحد 1-8-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:15 ص | الأحد 01 أغسطس 2021
حظك اليوم برج العذراء
يتميز مولود برج العذراء بثقافته الدائمة وحبه للقراءة والاطلاع على المستجدات ومتابعة كل ما يدور حوله.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج العذراء مهنيًا
القمر يدعمك في منزل الحظ واليوم مناسب لعقد اجتماعات ومفاوضات مثمرة وتسمح الظروف بنجاح مساعيك.
حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا
فينوس في برجك مما يجعل الوقت مناسبا للإصلاح وإضفاء جو من الانسجام مع من حولك.
ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.