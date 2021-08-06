«الكليتين في جنب واحد».. نجاح جراحة دقيقة لعيوب خلقية لطفلة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد يحيى، مدير عام فرع التأمين الصحي في بني سويف، اليوم، عن نجاح جراحة دقيقة لطفلة عمرها 14 عام، تعاني من عيبين خلقيين، الأول عبارة عن وجود الكلية اليسرى في الجانب الأيمن من الجسم لأسفل الكلية اليمنى، والثاني هو وجود ضيق شديد بالجزء الواصل بين حوض الكلية اليسرى والحالب، ما أدى إلى تضخم شديد وقصور في وظيفة الكلية اليسرى دون الوصول إلى درجة استئصال الكلية، ومحاولة الأطباء الحفاظ على الصفة الوظيفية للكلية لصغر سن المريضة.

وأشار إلى أن خطورة إجراء الجراحة تكمن في التداخل الشديد بين الكليتين والحالبين بعضهما مع بعض ومع أوردة وشرايين البطن السفلية، حيث جرى وضع الطفلة تحت الملاحظة واستكمال العلاج بالمستشفى، وحالتها مستقرة.

من جانبه، أوضح الدكتور شهاب الدين صلاح مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، أن حالة الطفلة حضرت للكشف بعيادات التأمين وقام فريق العمل بإجراء الجراحة، والمكون من الدكتور محمود أحمد استشاري المسالك، والدكتور محمد جابر رئيس قسم المسالك، وأخصائي ونواب المسالك، وأطباء التخدير الدكتورة سناء عبد الرحيم والدكتورة إيمان حمدي.

من جانبه أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمستوى الفريق الطبي بفرع مستشفى التأمين الصحي الذي نجح لأول مرة، في إجراء جراحة دقيقة لطفلة عمرها 14 عاماً تعانى من عيبين خلقيين، معربا عن سعادته الكبيرة بنجاح العملية النوعية، متوجها بالتهنئة لأسرة الطفلة بنجاح العملية الجراحية، متمنيا لها الشفاء العاجل وعودتها لبيتها وأسرتها متماثلة للشفاء تماما.

ووجه المحافظ التحية لكل العاملين بفرع التأمين الصحي بداية من مدير الفرع مرورا بكل الأطباء وطاقم التمريض وكل العاملين والإداريين لتفانيهم في العمل وتقديم أفضل ما لديهم، ضمن المنظومة الصحية بالمحافظة التي لا تدخر جهدا في سبيل تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل المتواصل الجاد لتحسين مستوى الخدمات الحيوية.