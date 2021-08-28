تنفيذ 99 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والريف بالغربية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم وجارٍ تنفيذ 99 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحي القرى، وصرف صحي المناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، لخدمة أهالي محافظة الغربية، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.

وقال وزير الإسكان: «تم وجارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب لزيادة الضغوط وتحسين الخدمة، وتشمل، توسعات محطة مياه طنطا، بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 120 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه قطور، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 225 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه كفر الزيات، بطاقة 34 ألف م3/يوم، بتكلفة 151 مليون جنيه، وتوسعات محطة مياه سمنود، بطاقة 43 ألف م3/يوم، بتكلفة 220 مليون جنيه، وشبكة مياه قطور، بتكلفة 228 مليون جنيه».

توسعات صرف صحي وصناعي المحلة الكبرى

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات صرف صحي الحضر، فقد تم وجارٍ تنفيذ 9 مشروعات، وهي، توسعات صرف صحي وصناعي المحلة الكبرى، بطاقة 190 ألف م3/يوم، بتكلفة 450 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي دلبشان، بطاقة 8 آلاف م3/يوم، بتكلفة 70 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي قطور، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي روح وسجين، بطاقة 10/15 ألف م3/يوم، بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي شبرا بابل، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 130 مليون جنيه، ومحطة معالجة صرف صحي الشين، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بتكلفة 110 ملايين جنيه، واستكمال صرف صحي مدينة المحلة الكبري، بتكلفة 400 مليون جنيه، واستكمال صرف صحي مدينة السنطة، بتكلفة 40 مليون جنيه، واستكمال صرف صحي مدينة كفر الزيات، بتكلفة 103 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الغربية 195 منطقة ريفية بما نسبته 76.7%، وتم الانتهاء من توصيل الخدمة لـ8 مناطق ريفية بما نسبته 1.9 %، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ77 منطقة ريفية بما نسبته 15.5%، ومنها 16 منطقة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وجار دراسة باقي المناطق لتوصيل الخدمة إليها.