نيكول وإيهاب وسعد وثلاثي المهرجانات في ختام حفلات الصيف بالعلمين

تختتم المطربة اللبنانية نيكول سابا سهرات «كريستال بيتش» بالعلمين الجديدة، من خلال إحياء حفل، مساء غد الخميس 2 سبتمبر الجاري، بمشاركة النجم إيهاب توفيق والمطرب أحمد سعد ومحمود الليثي، وثلاثي المهرجانات حمو بيكا و حسن شاكوش وعمر كمال بالإضافة إلى الراقصات بدرا وجوهرة وأوكسانا، وذلك تحت شعار «خلطة الصيف وآخره».

حفل نيكول سابا بالعلمين

حفل لنيكول سابا الثاني لها بنفس المكان، حيث أحيت في بداية الصيف حفل الشاطئ نهارًا، وكان بمثابة انطلاقة قوية لسلسلة حفلات العلمين الجديدة، لذا فضل القائمون على حفلات «كريستال بيتش» أن تختتم نيكول السهرات لما لها من جماهيرية كبيرة بمصر، بالإضافة إلي مشاركة إيهاب توفيق نجم أجمل ذكريات التسعينيات.

كما يشارك المطربان الشعبيان سعد الصغير ومحمود الليثي مع نجوم المهرجانات بيكا وشاكوش وكمال، مع استعراضات جوهرة وصديقتيها في سهرة تحت عنوان «خلطة الصيف وآخره»، لإرضاء جميع الأذواق بمختلف ألوان الغناء والموسيقى.

وكانت نيكول سابا طرحت مؤخرا أغنية «الجو حلو»، التي تقدمها في حفل العلمين للمرة الأولي بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وهي من كلمات الشاعر الغنائي شريف عبيد، ولحن محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وتظهر نيكول خلال الكليب بإطلالات صيفية عديدة وبألوان مبهجة.

الحفل يتم الإعداد له بشكل خاص ليكون واجهة لختام أقوى سهرات العلمين الجديدة وهو من تنظيم دي ميديا وال dj ياسر الحريري و إيروس العجيل، ومن المقرر أن يوجد به عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.