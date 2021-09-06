مواصفات وأسعار ليون هاتشباك موديل 2022 في مصر

شهد سوق السيارات المصري طرح عدد كبير من الطرازات الجديدة لسنة 2022 منذ بداية شهر يونيو الماضي، حيث أعلنت العديد من الشركات عن طرح الموديلات الجديدة منها.

ومن أبرز تلك الشركات التي قامت بطرح طرازاتها الجديدة هي شركة سيات حيث قامت بطرح الجيل الجديد من سيارة «ليون».

وفي خلال السطور التالية تستعرض الوطن مواصفات وأسعار الجيل الجديد من «ليون 2022»

مواصفات سيات ليون 2022

تعتمد سيات ليون الجديدة، على محرك TSI، مكون من 4 سلندرات سعة 1.4 لتر، ويأتي المحرك مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة 150 حصان، وعزم 250 نيوتن.

ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مزود بـ8 سرعات، وتتسارع السيارة من سرعة 0 إلى 100 كم في 8.8 ثانية، كما يبلغ معدل استهلاك الوقد للسيارة 6.5 لتر لكل 100 كيلو متر.

كما تأتي الشنطة الخلفية للسيارة بحجم 380 لترا، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لترا.

أنظمة الأمان والسلامة في سيات ليون 2022

وتأتي السيارة بأنظمة أمان عدة ووسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

كما تدعم السيارة نظامي تنبيه وإيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كما تحوي تكييف هواء أوتوماتيكي.

وتتميز السيارة بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وتأتي السيارة بضمان 100 ألف كم أو 5 سنوات أيهما أقرب.

أبعاد السيارة سيات ليون 2022

تأتي بطول كلي 4368 مم، وعرض كلي 1800مم، وارتفاع كلى 1456 مم، وقاعدة عجلات 2686 مم.

أسعار وفئات سيات ليون 2022

وتصنع السيارة وتجمع في إسبانيا، وتأتي السيارة في السوق المصري بثلاث فئات مختلفة التجهيزات، سعر الفئة الأولى 395,000 جنيه، والفئة الثانية بسعر 410.000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 435,000 جنيه.