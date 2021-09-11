خالة مرتكب واقعة دهس طفلة بدمياط: نقلها للمستشفى وراضيين بحكم القضاء

قالت رحاب أبو جاد، خالة المتهم بارتكاب حادث دهس الطفلة جايدا أحمد، 10 سنوات، طالبة بالصف الرابع الابتدائي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لـ«الوطن»، «نحن معترفون بخطأ ابننا بلال وراضون بأحكام القضاء المصري، فخطأ ابننا يتمثل في السرعة الزائدة، ورغم ذلك هو من قام بنقل الطفلة للمستشفى بصحبة والدته ووالده والجيران الذين شاهدوا الحادث»، نافية تورط شقيقه الصغير «إياد» في الحادث.

وأردفت السيدة رحاب، قائلة «الحادث وقع يوم عيد ميلاد بلال العشرين»، متسائلة «هل هناك مرتكب لواقعة عن عمد يقوم بنقل الضحية للعلاج بنفسه؟»، متابعة «لو كان لا يملك شعوراً بالمسؤولية لما نقل الطفلة الضحية بنفسه إلى المستشفى».

ووفقا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى الذي دخلته الطفلة، والذي حصلت «الوطن»، على نسخة منه، فإن المريضة تعانى من كسر بعظمة الفخذ وكسور بعظام مشط القدم وكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالوجه ونزيف بالأذن، وقد تم إجراء أشعة مقطعية على المخ، تبين وجود كسر بعظام الجمجمة وسحجات بأغشية المخ، وتم عمل الإسعافات الأولية والحالة العامة للمريضة سيئة جدا، وتحت الملاحظة لحين استقرار حالتها،

في سياق متصل، تكثف قوات المباحث جهودها لضبط مرتكب الواقعة وهو الشقيق الأكبر بلال الذي أثبتت التحريات ورواية الشهود أنه هو مرتكب الواقعة وليس شقيقه الأصغر كما أشيع من قبل هذا وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4740 جنح رأس البر لسنة 2021.